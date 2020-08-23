الزراعة” و “البيئة”  تطلقان استعدادات منظومة جمع وتدوير قش الارز في ٦ محافظات من الدقهلية

تفقد وفد مشترك من وزارتي الزراعة واستصلاح الاراضي، والبيئة منظومة جمع وتدوير قش الارز بمحافظة الدقهلية، بهدف المساهمة في الحد من الآثار السلبية للسحابه السوداء، التي تنتج عن حرق قش الارز كل عام.

وضم الوفد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شؤون البيئة، واللواء اشرف محسن مستشار وزيرة البيئة، فضلا عن رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ووكلاء وزارة الزراعة في محافظات الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، والبحيرة، فضلا عن مديري عموم الارشاد الزراعي ومسؤولي تدوير المخلفات ورؤساء فروع جهاز شؤون البيئه بهذه المحافظات ، اضافة الى عدد من الشركات العاملة في مجال تدوير المخلفات.

وترأس رئيس قطاع الارشاد الزراعي، ورئيس قطاع الفروع اجتماعا موسعا، تم عقده بمديرية الزراعة بالدقهلية، للاعلان عن بدء الاستعدادات الخاصة بإطلاق منظومة جمع وتدوير قش الارز في محافظات : الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، والبحيرة.

واستعرض عزوز خلال الاجتماع اهمية تشجيع وتحفيز مزارعي الارز في المحافظات المعنية، على تجميع قش الارز واعادة تدويره، نظرا لما له من بعد اقتصادي يساهم في زيادة دخل المزارع، بتوفير عائد مادي اضافي له، وبالتالي رفع مستوى معيشته، لافتا الى ان الامر له ايضا بعيد بيئي يتمثل في الحد من ازمة السحابة السوداء التي كانت تنتج عن حرقه كل عام، وتحويل قش الارز الى كومات سمادية وأعلاف غير تقليدية.

وكلف رئيس قطاع الارشاد الزراعي، المختصين بمديريات الزراعه بتنفيذ برنامج القطاع والخاص بتنفيذ الندوات الارشادية والتوعوية، بطرق الاستفادة من قش الارز وتحويله الي سماد عضوي واعلاف غير تقليدية، لافتا ان الكمية المستهدفة هذا الموسم تجميع 500الف طن قش أرز عن طريق الشركات والمتعهدين من 6 محافظات مختلفة والتي تشتهر بزراعة المحصول بخلاف الكميات التي يستخدمها المزارعين .

ومن جهته أشار رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة، الي ان مواقع تجميع القش توفر فرص عمل حقيقية للشباب حيث أصبح القش أصبح سلعة ذات قيمة تحقق دخل مناسب للفلاح المصرى، ليصبح مشروعا اقتصاديا مربحا واصبح هناك إدراك لأهمية قش الأرز وهناك طرق للاستفادة منه ويعد ذلك قيمه مضافه لمحصول الارز.

وشملت الزيارة تفقد عدد من حقول الارز بالدقهلية، والوقوف على مواقع تجميع القش، التي تم تحديدها للاستفادة منه وإعادة تدويره، الأمر المقرر تعميمه في المحافظات المنزرع بها الارز.