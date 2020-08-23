جامعة أسيوط تعلن إستعدادتها لعقد امتحانات الدراسات العليا أول سبتمبر القادم وسط إجراءات وقائية مشددة

كتب سويفى رشدى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على إنتهاء استعدادات الجامعة لإجراء إمتحانات الدراسات العليا والمقرر لها أن تبدأ أول سبتمبر القادم بمعظم كليات الجامعة والتى تشمل إمتحانات الدبلومة ، والماجستير ، والدكتوراه ، وأشار الدكتور طارق الجمال إلى أنه تم التعميم على كافة الكليات بضرورة الإلتزام بالقواعد والضوابط الإحترازية وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، والعمل على تواجد عمداء وأساتذة الكليات داخل اللجان وذلك لتوفير كافة سبل الدعم للطلاب والإجابة عن إستفساراتهم .

وكشف الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه تم الإنتهاء من نشر معظم جداول إمتحانات الدراسات العليا بمختلف الكليات وذلك على الموقع الرسمى للجامعة ، مع توجيه عمداء الكليات ووكلائها المختصين بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من الفيروس المستجد والتى تشمل إستخدام الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وإلتزام كافة الأفراد سواء المشرفين أو الممتحنين بإرتداء الكمامات خلال تواجدهم باللجان ، وترك مسافة كافية بين كل طالب ، ووضع أرقام الجلوس فى أكياس بلاستيكية ، مع توفير مطهرات الأيدى فى كافة لجان الإمتحانات.

وشدد الدكتور أحمد المنشاوى على أن معظم إمتحانات الكليات سوف تجرى بواقع فترة واحدة يومياً ، أما فى حال وجود فترتين للإمتحان فى يوم واحد فتم مراعاة ترك مسافة فاصلة لمدة ساعتين وذلك لإجراء ما يلزم من أعمال تطهير وتعقيم للجان ، كما سوف يتم تخصيص لجنة منفصلة فى كل كلية وذلك لإجراء الإمتحانات للحالات التى تعانى من أعراض مرضية بسيطة أو إرتفاع فى درجة الحرارة لأى سبب وذلك لحين الإنتهاء من الفحوصات الطبية ومعرفة الأسباب .