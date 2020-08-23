اعتماد 96مليون جنيه لتأهيل36كم من الترع بمرحلتين بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

صرح المهندس علاء عزت سعود رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية بأن وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ عدة مشروعات لتأهيل الترع بمحافظة المنوفية وعلي عدة مراحل حيث بلغت قيمة المشروعات الجاري تنفيذها أو طرحها والتي تم تدبير الاعتماد المالي لها بدائرة المحافظة حوالي ٩٦ مليون جنيه لتأهيل حوالي ٣٦ كم من الترع ضمن المرحلتين الاولي والثانية. المرحلة الاولي عمليات تقوم بها الإدارة العامة لري المنوفية:- ١- تأهيل ترعة مصرف شمنديل بطول 0.93كم بهندسة ري قويسنا والتي تخدم حوالي 1000 فدان بتكلفة ٢.٠٧٧ مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ الان ٥٥ %. عمليات تقوم بها الإدارة العامة للتوسع الأفقي بوسط الدلتا بكفر الشيخ : ١- تأهيل ترعة كفر السيد ٢- تأهيل ترعة وصلة راضي ٣- تأهيل ترعة المنحر وامتدادها بإجمالي أطوال ٣.٩٢ كم وباجمالي زمام ١٦١٦ فدان بتكلفة إجمالية ٩.٧ مليون جنيه. المرحلة الثانية:- ١- تأهيل ترعة حبوظة بطول ٢.٩٨كم بهندسة ري الباجور والتي تخدم زمام حوالي ٧٠٠ فدان بتكلفة ٩.٠٧ مليون جنيه. ٢- تأهيل ترعة اليوزباشي بطول ٤.٦كم بهندسة ري الشهداء والتي تخدم زمام حوالي ١١٠٠ فدان بتكلفة ١١.١ مليون جنيه. ٣- تأهيل ترعة سرسق بطول ٥.٣٧ كم بهندسة ري الشهداء والتي تخدم زمام حوالي ١٢٥٠ فدان بتكلفة ٥.٣٧ مليون جنيه. ٤- تأهيل ترعة ديا الكوم بطول ١٣.١كم بهندسة ري بركة السبع والتي تخدم زمام حوالي ٥٣٠٠ فدان بتكلفة ٤٥.٥٥٨ مليون جنيه. ٥- تأهيل ترعة دورة وراضي بطول ٥ كم بهندسة ري أشمون والتي تخدم زمام حوالي ١٠٢٠٠ فدان بتكلفة ١٢.٧٥ مليون جنيه. افاد سعود بأنه قد تم عمل بروتوكول تعاون مع معهد بحوث الهيدروليكا لعمل الدراسات الفنية لتأهيل ترعة دورة وراضي وفروعهما بقيمة ٢٥٠ ألف جنيه. كما أنه ستكون هناك مراحل أخري للتأهيل تباعاً.