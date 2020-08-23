حبس قاتل والدته فى الاسكندرية ونيابة المنتزه تواصل التحقيق

كتب احمد سلامة

قررت نيابة المنتزه حبس شاب قام بقتل والدته أمس اربعة ايام على ذمة التحقيق وطلب تقرير الطب الشرعى وتحريات المباحث حول الجريمة . كانت الاسكندرية قد شهدت حادثا مأساويا امس حيث أقدم شاب على قتل “والدته ” بسبب معايرته الدائمة له بسبب البطالة وعدم وجود التحاقه بأى عمل للانفاق على نفسه وأبناؤه .واقامته مع والدته فى نفس الشقة بعد طلاقه من زوجته. كان قسم شرطة المنتزه قد تلقى بلاغا من «عامل»- 43 سنه يفيد بعثوره على جثة والدته«ربة منزل» -81 سنه- بالشقة سكنها، وتبين من المعاينة انها ملفوفة بملاءة،وحول الرقبة والرأس رباط ضاغط، في حالة تعفن رمى وموضوعة داخل أريكة خشبية بصالة الشقة، وإتهامه لشقيقه «عاطل» -33 سنه- مقيم بذات الشقة بأنه وراء إرتكاب الواقعة.حيث القى القبض على المتهم الذى أعترف وقررأمام المباحث ان الجريمة حدثت منذ 10 ايام حيث حدثت مشادة بينه ووالدته لمعايرتها له لعدم عمله وإنفاقها عليه وأبنائه المقيمين برفقة طليقته، ما آثار حفيظته فقام بخنقها بيديه، ولدى محاولتها الإستغاثة وضع كيس بلاستيكى حول رأسها، وكتم أنفاسها حتى أودى بحياتها، ثم وضع الرباط حول الوجه والرقبة، ولف جثتها بملاءة ووضعها داخل الأريكة. أضاف المتهم في اليوم التالى عقب شعوره بإنبعاث رائحة الجثة، أبلغ أشقائه بغيابها عن المنزل، وجمع متعلقاته وإستولى على هاتفها المحمول، وهرب، تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه وتولت النيابة التحقيق.