إتاوة وتهديدات.. بالمستندات.. “جريدة الأهالي” تكشف فساد العاملين بأوقاف الشرقية .. والعمال: “إرفعوا الظلم عنا”

كتبت- منى السيد:

تقدم عدد من عمال وزارة الأوقاف بمذكرة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، يتهمون فيها مدير إدارة قرية أم عجرم بمحافظة الشرقية بجمع أموال مقابل حصولهم على دفتر الأحوال من المخازن، وتضمنت المذكرة التي حصلت الأهالي على نسخة منها: أن مدير الإدارة يفرض أتاوة 100 جنيه على جميع العاملين، وذلك يعد مخالفا لقرارات الوزارة، خاصة أن الدفتر يأتي من الوزارة دون مقابل، وأكدوا العمال أن مدير الإدارة يقوم باستغلال العمال بنقل مواد البناء من “رمل وطوب وأسمنت” في منزله ويعملون ليل ونهار دون وجه حق.

وقال عبد المنعم عبد الرحمن عبد الهادي عامل بزاوية العزايزة بالنحاسيين التابعة لإدارة أوقاف أم عجرم، أنه تضرر من فرض الأتاوات من قبل الشيخ عبد الستار مدير الإدارة مرة لصكوك الأضاحي، وقمت بدفع مبلغ 400 جنيه، وأخرى ثمن دفتر أحوال المسجد وقيمتها 100 جنيه، وذلك في كل مرة ينتهي الدفتر، ويتكرر منه مرتين في العام أو ثلاث مرات، مضيفًا أنه يهددنا بنقلنا لأماكن بعيدة، وإلا سندفع 700 جنيه غصبًا.

وقال عبد الرحمن الطوخي، أحد العمال، إن مدير الإدارة يفرض علينا أتاوات رغم ضيق حالنا وضعف رواتبنا، حيث قمنا بدفع 100 جنيه لصحوك الأضاحي، و100 أخرى لدفتر الأحوال وذلك لتلاشي الظلم عنا، حيث أن من يعترض على الدفع يقوم بنقله لأماكن بعيدة. وعندما نتساءل عن سبب هذه الأموال ويكون الرد علينا: “بنصرف على اللي بيجي من المديرية نعمل ايه؟”.

وأضاف أن هناك ما يقرب من 1300 عامل على مستوى الإدارة يعانون من تلك الظلم، وأن قرية أم عجرم هي الوحيدة التي تقدمت بتلك المذكرة.

في الوقت نفسه حصلت الأهالي على مستند بتاريخ 19/4/2020، قد خالف وكيل الوزارة تعليمات الأوقاف وأمر بتكليف الشيخ رشاد عبد الخالق بالإشراف والمرور ومتابعة مساجد الصالحية علاوة على عمله الأصلي، بالإضافة لعرض تقرير أسبوعي مفصل بما أسفر عنه المرور حول متابعة المساجد على أن يقوم بالتوقيع عند حضوره الأحد بدفتر المتابعة بالمديرية.