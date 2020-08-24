ندوات تثقيفية وخدمات لـ ٥٠٠٠ أسرة من مؤسسة المرأة الأفريقية

عقدت مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية، برئاسة السفيرة نجوى إبراهيم، اجتماعا مع أعضاء لجان ” المحليات، المجتمع المدنى، السياحة، البروتوكولات، الزراعة، الصناعات الصغيرة”، وذلك بمقر المؤسسة بالمعادى .

حيث ناقشت لجنة المحليات كيفية إعداد دورات تثقيفية وتدريبية في إدارة المحليات ومعرفة حقوق وواجبات المحليات نحو المجتمع، وإيجاد المزيد من قنوات التواصل بين المواطن والمحليات .

وأوصت لجنة المجتمع المدني، بضرورة تنظيم فعاليات لتمكين المرأة والشباب في مجالات الصحة والتعليم، والاهتمام باحتياجات ذوي القدرات الخاصة، وإعداد ملف يتضمن 5000 حالة من الفئات الأكثر احتياجا، من المرضى والأرامل، لتوفير العلاج وتنمية الخدمات الموجه إليهم، انطلاقا من الدور التوعوى الهام للمؤسسة .

من جانبها، أكدت لجنة السياحة بضرورة إعداد وعمل كتيب موضحا المعالم السياحية القديمة والحديثة ووضعها في خريطة الأماكن السياحية، مثال سوهاج والفيوم والأقصر والغردقة، والتعريف بالسياحة المصرية، بالإضافة إلى تنشيط الرحلات الداخلية .

فيما أشارت لجنة البروتوكولات، إلى أهمية التعاون مع مراكز الشباب المختلفة لعمل فعاليات رياضية للمرأة ولأعضاء المؤسسة، والوصول للفئات الأكثر احتياجا، أبناء المرأة المعيلة والأرامل وتوجيههم، وعمل بروتوكولات تعاون مع وزارة الشباب والتربية والتعليم لتدشين، إلى جانب مسابقات للموهوبين ورعاية النابغين .

كما ناقشت لجنة الزراعة، كيفية رعاية الفلاحين والاهتمام بالعنصر الغذائي للمزارع، وعمل ندوات تثقيفية للاستخدام الأمثل للمبيدات الزراعية لصحة الزرع والانسان، والتعاون مع وزارة الزراعة لأخذ المحصول من الفلاحين وتوفير الأعلاف، بالإضافة إلى وضع خطة لتطوير الزراعة في ظل الوضع الحالى وتحديات المياه .

وأوصت لجنة الصناعات الصغيرة، بزيارة القرى والمناطق الأكثر احتياجا، للوقوف على مساندة المشروعات التراثية للمرأة، والمشاركة في المعارض الدولية، ومتابعة برامج محو الأمية للمرأة مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار وفتح فصول جديدة.