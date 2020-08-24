عذاب الركابي من العراق يقدم مختارت من “قصائد الهايكو”

أمس الأحد 23 أغسطس الحالي، في تمام الثامنة والنصف مساء

وفي إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية تحت عنوان “الثقافة بين إيديك”وضمن برنامج “اقرا معانا” الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي.

الأفكار التي تتضمنها كافة قراءات المشاركين بالمبادرة لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس الأعلى للثقافة.

يشار إلى أن “عذاب الركابي” شاعر عراقي ينتمي إلى جيل السبعينات، وهو يمتلك نبرة شعرية كثيفة، من خلال إصداره عددًا من الدواوين، فيما أطلق عليه “تجربة في الهايكو العربي”، ومنها: ما يقوله الربيع، رسائل المطر٬ تساؤلات على خارطة لا تسقط ُ فيها الأمطار٬ من طموحات عنترة العبسي٬ قولي.. كيف نَما شجر الأحزان؟٬ الفوضى الجميلة٬ هذه المرأة لي٬ وبغداد هذهِ دقات قلبي.

شاهد الان عبر قناتنا على اليوتيوب

