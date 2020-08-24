وزيرة الثقافة تستقبل الطالبة هبة بائعة التين وتقرر تبنيها ودعمها بمنحة مجانية بمركز تنمية المواهب

استقبلت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الطالبة هبة عبد الحميد التى انتشرت قصة كفاحها على السوشيال ميديا بسبب عملها اليومى المتواصل كبائعة تين صباحا ومساعدة باحد عيادات العلاج الطبيعى مساء واصرارها على تحقيق حلمها باستكمال دراستها واحتراف الغناء.

قالت عبد الدايم ان الطالبة هبة عبد الحميد تعد نموذجا مشرفا للفتاة المصرية التى ترغب في اثبات ذاتها وتحقيق طموحاتها ، وشجعتها على بذل مزيد من الجهد والالتحاق بمنافسات الدورة القادمة من مسابقة الصوت الذهبي ، وقررت تبنيها وتقديم منحة مجانية لها للدراسة بفصل الغناء في مركز تنمية المواهب بدار الاوبرا لصقل موهبتها وذلك تجسيدا لدور الدولة فى اكتشاف وتبنى المواهب الشابة الواعدة .

من جانبها وجهت الطالبة هبة عبد الحميد الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها وأكدت انها اكتشفت موهبتها في سن ١٠ سنوات وساندها والدها ، وبعد وفاته بدأت العمل بهدف اعالة اسرتها وسداد مصروفاتها الدراسية .