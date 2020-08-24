العرض المسرحي ” أتلانتس ” فانتازيا غنائية تناقش مفهوم اليقين على مسرح افاق

يختتم الليلة العرض المسرحي ” أتلانتس” ايام عرضه في السابعة والنصف مساءا على مسرح افاق بميدان رمسيس خلف مسجد الفتح من انتاج فريق شمعة وملاحة للفنون .

يلعب بطولة العرض الفنانين : ڤيولا عادل وياسمينا طلعت ومارى جرجس ومصطفى كريم ومحمد مشالى وايمن سمير ومينا مرعى وأحمد عبد الصبور ومايكل تادرس وحاتم السكرى وأمير سلامة وساهر وماركو مسعود

تأليف: بيشوى سمير – مايكل تادرس وغناء: مايكل رضا ومساعدين إخراج: ماريا أشرف – إسراء رزق

وعلاقات عامة: شروق قمر العرض قصة وإخراج : مايكل تادرس .

يقول مخرج العرض مايكل تادرس ان العمل يناقش مفهوم اليقين الحقيقى حيث خين يبدأ بالتساؤل يبدأ الفهم والإيمان و المبادئ و القناعات لا يعول عليها إذا لم تختبر ، والإختبار و التجربة تنقي من الشوائب و العوالق لكننا غالباً ما نمارس على بعضنا ضغوطاً و إرهاباً فكرياً يمنعنا من مشاركة أفكارنا أو تساؤلاتنا فالأحكام سابقة التجهيز دائماً حاضرة ، وغالباً ما تكون عن جهل و ضعف أساس ما أهتف و أصيح به دائماً ، فشئنا أم أبينا نحن نمثل ما ننتمى إليه

نحن من نحسن صورته أو نشوهه فى عيون الاخر .”

أتلانتس تجربة مسرحية ثرية تجمع بفنتازيا عبثية بين المسرح و المالتى ميديا و الكوميديا و الدراما و فنون الحكى و الغناء الصوفى فى مزيج فريد بين إبتهلات الشيخ النقشبندى و أشعار قداسة البابا شنودة لتصيغ جدلية فلسفية و رحلة من الشك لليقين.