السعر العادل… والقيمة مقابل السعر

منذ تحرير سعر الصرف للجنيه “التعويم” ، فى 3 نوفمبر 2016، تلك الفترة التى شهدت فيها مؤشرات الاقتصاد المصرى تحولات هامة ومحورية ، أبرزها تحسن أداء الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، ولكن وفى المقابل أدى إلى تفاوت كبير وملحوظ فى حركة أسعار البيع والشراء لبعض الاسواق ومنها على سبيل المثال، سوق العقارات وسوق تجارة السيارات ، فقد صاحب تعويم الجنية ، تعويم أخر لاسعار البيع داخل الاسواق ، فنجد أن سعر العقار او “الشقة” التى كانت تباع قبل التعويم بمبلغ يناهز 400 ألف جنيه ،أصبح يتجاوز الـ “مليون” جنيه داخل إحدى الاحياء بالقاهرة ، علما بأن هذا العقار مبنى فى فترات الثمانينات او التسعينيات من القرن المنصرم ،متجاوزا فى ذلك التقييم العادل والقيمة التقديرية لسعر الوحدة العقارية ، والتى تقدر فعلياً بأقل من هذه القيمة بكثير ، فضلاً عن الوحدات السكنية التى خصصت للشباب او متوسطى الدخل قبل ثورة يناير 2011 ، وكان مقدم حجزها يقدر بنحو 5000 جنية وبقسط شهرى 70 جنيها.. الأن يعاد طرح تلك الوحدات على مواقع البيع الالكترونى بما يقر من الـ نصف مليون جنيه… وهنا أتسأل فى حيرة من أمرى ماذا يحدث ،وإلى أين ستقودنا فوضى العرض والطلب والتسعير العشوائى لما قد يسبب تقلبات اقتصادية داخل سوق العقارات ، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية والسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالوقوف أمام “عشوائيات البناء” ووقف التراخيص داخل القاهرة الكبرى ودفع المخالفين لتوفيق اوضاع تلك البنايات… وعلى غرار سواق العقارات ، نتحدث ولا حرج عن سوق السيارات وخاصة “المستعمل” والتى تعدت فى تسعيرها العشوائى قيمتها الحقيقية وقد وقفت الدولة بقرارات من شأنها الحد من انتشار المركبات التى مر عليها أكثر من 20 عاماً وزيادة فرض رسوم الترخيص على المركبات مما شجع التجار على استغلال الموقف بالمبالغة فى تسعير السيارات الاحدث والتى يقل عمرها الانتاجي عن 20 عاماً ،وهناك حملات شعبوية تقف امام استغلال التجار والمرابين من اصحاب تلك السيارات بالغلو فى تسعير سياراتهم… وبلا شد فالاقتصاد يرسخ قواعد العرض والطلب ولكنه لم يغفل عن وضع السعر التوازنى “العادل” ولكن فى اسواق بها وعي كافى من قبل المتعاملين داخلها.

بقلم: د. محمد يوسف عبد المنعم

باحث اقتصادى