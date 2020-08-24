اقتراح برلماني لوزير الداخلية بشأن “شباك واحد” لتسديد تجديدات رخصة السيارة والقيادة

تقدم النائب رضا البلتاجي، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن تحديد شباك واحد لجميع جهات التسديد لتجديد رخصة السيارة والقيادة.

وقال النائب: يتطلب تجديد كل من رخصة القيادة ورخصة السيارة خطوات عديدة من إحضار عدد من الأوراق الرسمية وشهادات طبية، وتقديم شهادة براءة الذمة وشهادة مخالفات، هذا بخلاف الإجراءات الأخرى التى تتطلب من المواطن تسديد عدة رسوم لجهات مختلفة بأماكن مختلفة لكي يتمكن من تجديد رخصة سيارته أو رخصة القيادة الخاصة به، مما يسبب انهاكاً شديداً للمواطن طالب الخدمة.

وبناء عليه، اقترح النائب تحديد شباك واحد لجميع جهات التسديد لتجديد كل من رخصة السيارة ورخصة القيادة والتى تشمل العديد من الإجراءات والتسديدات، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين بجانب الدقة في الأداء وعدم الإخلال بالإهداف والمسارات الأساسية للعمل.