خدمة إعلامية مؤقتة عن جدول رحلات مصر للطيران اليومي.

تسير مصرللطيران غدًا الثلاثاء ٢٥ أغسطس ٣٠ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، بيروت، البحرين، أربيل، واشنطن، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، و٤ رحلات استثنائية إلى كل من الرياض، جدة، المدينة، الدمام، بالإضافة إلى ثلاث رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين داخلتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلي كل من أسوان والأقصر، ورحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من راكب.