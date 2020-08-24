ماضى تتفقد لجان تلقي طلبات التصالح بمطوبس والقرى وتستمع الى مشاكل المواطنين

كتب منتصر النجار

تفقد المهندسة عايده عطيه ماضى رئيس مركز ومدينة مطوبس اليوم لجان تلقي طلبات التصالح ودفع الرسوم الخاصة بجدية التصالح بمجلس مدينة مطوبس لمتابعة انتظام سير العمل بعد مد فترة التصالح ورسوم الجدية حتي 15 سبتمبر المقبل لمدة شهر، ، وذلك وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ وتفقد ت ماضى صالة تلقي الطلبات بمكتب خدمة المواطنين وتحدثت الي الموظفين واكدت علي ضرورة استكمال العمل بكل جدية وبتعاون وتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية فى ملف التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الراغبين للتصالح علي مخالفات البناء مطالبا السادة المواطنين أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما وجّهت بالإسراع في معدلات الإنجاز، مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في السير فى اجراءات التصالح وخلال الجولة تابعت ماضى إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد نسبة الـ25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة وحرصت على الاستماع الى المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح، ووجهت في الوقت نفسه المعنيين بسرعة حل أية مشكلة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مشيرًه إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون