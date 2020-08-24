محافظ المنيا يستقبل اول كفيفه رئيسا لقسم ذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة

محافظ المنيا يستقبل اول كفيفه رئيسا لقسم ذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة
كتب اسامه سيد عبد العال
استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم آية ناجي حجازي، من ذوي الإحتياجات الخاصة ” كفيفة”وذلك عقب تعيينها كاول رئيسا لقسم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة، مشيدا بجهودها، والتي تمثل نموذجاً مشرفاً يستحق كل التقدير والرعاية والاهتمام، ومتمنيا لها التوفيق في مستقبلها.
قال المحافظ إنها نموذج يحتذي به في التحدي والاصرار ، مؤكدا أن ذوي الاحتياجات الخاصه يثبتون أنهم أصحاب قوة وعزيمة وإرادة، مشيراً إلي أهمية تضافر الجهود لتذليل كافة الصعوبات أمام تلك الشريحة، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، بجانب اهتمام كافة مؤسسات الدولة المستمر بهم.
من جانبها أوضحت الدكتورة أمل عليوة، مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، أن قسم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، هو قسم أنشئ حديثا لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة، وهو أول قسم ينشئ علي مستوي مكتبات مصر العامة، ويخدم أصحاب الإعاقات البصرية، والحركية، والسمعية، وجاري تجهيز أنشطة لخدمة ذوي الإعاقات الذهنية.
يذكر أن آية ناجي حجازي، من ذوي الاحتياجات الخاصة” كفيفة” حاصلة علي ليسانس آداب، قسم الدراسات الإسلامية بتقدير جيد جداً، وهي كذلك معلمة قرآن، وحائزة علي إجازة، وسند، و4 قراءات