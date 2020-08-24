ملتقي الحوار يدين التعطيش الممنهج الذى تمارسه السلطات التركية بحق سكان مدينة الحسكة السورية

اعربت مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان عن استنكارها واستياءها الشديدين ازاء قيام السلطات التركية بوقف عمل مضخة مياه الشرب في محطة علوك في ريف الحسكه واستمرار السلطات االتركية المحتلة في ابتزاز نحو مليون مواطن هم اجمالى سكان مدينة الحسكة السورية ،واشار ملتقى الحوار في بيانه ان هذه هى المره التاسعة التى تقوم سلطات الاحتلال التركى بقطع المياه عن سكان منطقة الحسكه مما يعد تعطيشا ممنهجا وقتلا بطيئا للمواطنين الابرياء فضلا عن خطورة قطع المياه في تفشي وباء كورونا في تلك المناطق ،

واعتبرت مؤسسة ملتقي الحوار هذا التصرف من جانب السطات التركية انه جريمة ضد الانسانية تستلزم فتح تحقيق عاجل من هيئات الامم المتحده لحماية المدنيين والابرياء في منطقة محتله من جانب الجيش التركى وقوات المرتزقة المواليه له

وطالب ملتقي الحوار للتنمية بخروج قوات الاحتلال ومرتزقته من محطة علوك والسماح للعمال باعادة تشغيلها مع الزام الجيش التركى بضمان عدم التدخل في تسيير اعمال محطة المياه حفاظا على ارواح المواطنين بمدينة الحسكة السورية .