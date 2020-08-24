عبدالعال: نخشى تأجيل الجلسات يوم تاني “نلاقي الحكومة باعتة قوانين جديدة”

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: أن اليوم الإثنين هو اليوم الآخير لعمل دور الانعقاد البرلماني الخامس والأخير للفصل التشريعي الأول.

وقال عبدالعال، مخاطبًا النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن؛ إن النهاردة آخر جلسة في دور الانعقاد، ولا عاوزين تيجوا تاني الجلسات.. ليُصحح قصده من السؤال: “أنا أقصد “الجلسات” مش تيجوا المجلس الجاي؟.. دي آخر جلسة خلاص موافقين كدا؟

وتابع عبدالعال: ننتهي اليوم إن شاء الله من دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب.. “ونخشى إن لو أجلنا يوم تاني، نلاقي الحكومة باعتة لنا قوانين جديدة”.