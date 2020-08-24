السبت المقبل… برنامج تدريبى حول دور مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام فى الحماية الاجتماعية بعد أزمة كورونا

باتت التحولات العالمية السياسية وغير السياسية المتسارعة فى العالم بوجه عام والإقليم بشكل خاص تشكل تحديا رئيسيا لمدى تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية ، وتسعى مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، لإلقاء الضوء على علاقة مفاهيم حقوق الإنسان بتلك التفاعلات، وتأثيراتها وتداعيتها فى المستقبل القريب والبعيد.

وإيماناً من جميع القائمين على إدارة المؤسسة بأهمية وخصوصية وخطورة الدور الذى تلعبه شريحة الشباب فى هذا السياق، وضرورة تنمية الوعى الوطنى بأهمية ثقافة حقوق الإنسان كأداة للتنمية، ونشر تلك الثقافة من خلال أساليب علمية ومهنية وضوابط أخلاقية.

لذا تُعلن المؤسسة عن فتح باب التقدم للالتحاق بالبرنامج التدريبى الشامل، الذى تقدمه إدارة الإعلام والتدريب بالمؤسسة، حول ” دور مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام فى الحماية الاجتماعية “.

البرنامج التدريبي الكامل الذى تنظمه مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، يهدف إلى:

١- بناء كوادر شبابية واعية بقضايا العمل العام في مصر, من خلال التعريف بسبل التفاعل في المجتمع نحو تطويره عبر العمل المنظم في منظمات المجتمع المدني بمختلف أنواعها (حقوقية –تنموية) والأحزاب والمجتمعات المحلية، وذلك من خلال مستويين من التدريب حول قضايا مختلفة تساهم كمحتوي تأسيسي لكادر شبابي واعي بقضايا العمل العام و تحدياته وإشكاليته.

وتقوم منهجية التدريب علي أسلوب التثقيف الحواري، وأستراتيجية تحفيز الحوار بين المتدربين، ونماذج المحاكاه ،

المستوي الأول التمهيدي:

١- ورشة عمل حول المفاهيم الحقوقية الأساسية و دور الحقوقيون في منظومة العدالة بالدولة.

٢- ورشة عمل حول أساليب الترويج الإعلامي والترويج الدعائي.

٤- ورشة عمل حول الأدوات الرئيسية في كتابة و صياغة البحث ومنهجيات الباحث.

المستوي الثاني:

١- الحركة الحقوقية المصرية تاريخها وإشكاليتها الراهنة.

٢- العلاقة بين الحياة الحزبية والعمل الحقوقي والتأُثير المتبادل

٣- نشأت المجتمع المدني عالمياً وأزمة العمل المدني في مصر.

٤- كيفية إدارة منظمة حقوقية وطبيعة العمل فيها.

المستوى الثالث: الحق في الصحة (الامن البشري-التوعية-التنمية):

١- ماهية الأمن البشرى وعلاقته بحقوق الانسان بصفة عامة والصحة العقلية بصفة خاصة.

٢- بالأمن البشرى ودوره في تنمية المجتمع.

٣- دور المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، في نشر الوعي لمفهوم الأمن البشري.

ولمن يرغب فى المشاركة الفعالة والجديّة فى هذا البرنامج، عليه الحضور للمقابلات الشخصية، حيث يتم قبول عدد محدد من المتدربين وفق معايير محددة، وضعت من قِبل إدارة المؤسسة، وسوف يتم التقييم بناء عليها ومن ثم الإعلان عن أسماء المقبولين بالبرنامج،

وذلك بمقر المؤسسة الكائن بالقاهرة، حى المعادى، عمارة ١٠١ امتداد الأمل، أبراج الظباط الدور ٢ شقة ٢٤،

جديرٌ بالذكرِ أنه سوف يتثنى لمن يمتلك الكفاءة والجدية، وفقاً لأدائه خلال البرنامج التدريبى فرصة الالتحاق بالمؤسسة والعمل بها، كخطوة لاحقة، بالإضافة إلى حصول المتدربين على شهادات تقدير تفيد باجتياز الدورة.

شروط الالتحاق:

– ألا يقل السن عن ١٨ عام ولا يزيد عن ٢٧ عام.

– الالتزام بالضوابط الأخلاقية وحسن السلوك داخل المؤسسة.

– إحضار السى فى الخاص بالمتقدم للدورة التدريبية، متضمناً التالى (سيرة ذاتية وصورة شخصية والخبرات السابقة إن وجدت، وذكر دوافع الالتحاق بهذه الدورة التدريبية، وإضافة أى مقترحات).

-الالتزام بحضور أيام التدريب فى موعدها المُخصص، والذى سيتم الإعلان عنه بعد قبول المتدربين.

-موعد التسجيل،

تبدا الدورة الأولى يوم( السبت ٢٩ أغسطس الساعة الرابعة )،

واليوم الثانى الأحد ٣٠ اغسطس ٢٠٢٠ من الساعة الخامسة

مجلس إدارة مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان.

اخر موعد لتلقي الطلبات

الخميس ٢٧ اغسطس

ترسل طلبات المشاركة على الايميل

arabdhr@ yahoo.com