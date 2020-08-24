عبدالعال: تخصيص محطات لوجهات معينة لا يوجد بها أي تمييز

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال اليوم الاثنين، أن مقترح وزير النقل كامل الوزير بمنع وصول القطارات القادمة من الوجه القبلي إلى محطة القاهرة يهدف إلى تخفيف التكدس عن المحطة الرئيسية، والتي أصبحت تشهد زحاما شديدا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون “الإجراءات الضريبية الموحد”، حيث علق رئيس البرلمان على مقترح النائب محمد الغول، الذي طالب بإعادة النظر في مقترح وزير النقل.

وأضاف عبدالعال، أن تخصيص محطات لوجهات معينة لا يوجد بها أي تمييز بين فئة وأخرى، مؤكدا أنه أحد أبناء محافظات الصعيد ولا يرى أي مشكلة في الأمر.

وأوضح رئيس مجلس النواب أنه شاهد هذا في مختلف دول العالم، مستشهدا بوجود محطات في باريس مخصصة لاستقبال قطارات الجنوب الفرنسي وأخرى للشمال.