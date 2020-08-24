برنامج الحزب الديمقراطي بين الثناء والانتقاد

يتناول البرنامج الجديد للحزب الديمقراطى الأمريكى ،والذى تمت الموافقة علية فى المؤتمر الوطنى الديمقراطى الاسبوع الماضى ، حيث يظهر تطور مواقف الحزب بشأن سوريا والعلاقة الأميركية السعودية، لكنه قد يخيب آمال بعض التقدميين في القضايا الإسرائيلية الفلسطينية.

واختتم المؤتمر بخطاب من المرشح الرئاسي ونائب الرئيس السابق السناتور جو بايدن ، ووافق الحزب على البرنامج الجديد يوم الثلاثاء الماضى

ويختلف برنامج الحزب الجديد ، عن برنامج الحزب لعام 2016 بشأن بعض القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط ، دعا الديمقراطيون صراحة فى 2016 ،إلى الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد من السلطة،أما فى هذا العام وأيدوا “انتقالاً سياسياً تفاوضياً ينهي حكم الأسد”، و لم يذكر الديمقراطيون الرئيس الأسد، ودعوا ببساطة إلى “حل سياسي لهذه الحرب المروعة”.

من قبل أربع سنوات، كانت قوات المتمردين السوريين لا تزال تسيطر على أجزاء من حلب ومناطق أخرى من البلاد. لكن التيار انقلب لصالح الرئيس الأسد منذ التدخل الروسي في عام 2015، وهو الآن يسيطر على معظم سوريا. وتم إبعاد المتمردين الآن إلى محافظة إدلب الشمالية الغربية ومناطق على طول الحدود التركية التي تديرها تركيا بحكم الأمر الواقع.

وقد تغير موقف الحزب الديمقراطي الذى تحول في العلاقات مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالحرب في اليمن. فالتحالف الذي تقوده السعودية يدعم الحكومة اليمنية ضد قوات الحوثي المدعومة من إيران، وإدارة ترامب هي حليف ثابت للمملكة التي أصبحت أيضاً أقرب إلى “إسرائيل” بسبب المخاوف المشتركة بشأن إيران.

ولم يذكر البرنامج الحزب الديمقراطى السعودية ، فى عام 2016 ، وجاء في التقرير هذا العام أن “الديمقراطيين سينهون دعمهم للحرب التي تقودها السعودية في اليمن”. ويدعو الديمقراطيون إلى علاقات جيدة مع الخليج، لكنهم يستهدفون سياسات إدارة ترامب تجاه المنطقة.

يوضح البرنامج الديمقراطى ، أنه ليس لديهم مصلحة في استمرار حقبة الاختيار على بياض لإدارة ترامب، أو الانغماس في الدوافع الاستبدادية، أو النزاعات الداخلية، أو الحروب بالوكالة الكارثية، أو الجهود المبذولة لدحر الانفتاح السياسي في جميع أنحاء المنطقة”.

و يدعم برنامج الحزب الديمقراطي “إسرائيل”، على غرار برنامج عام 2016، على الرغم من تزايد عدد الديمقراطيين التقدميين في الكونغرس الذين ينتقدون “إسرائيل” ويدعمون الفلسطينيين. يشير البرنامج الجديد إلى “التزامنا بأمن إسرائيل وبتفوقها العسكري النوعي، وحقها في الدفاع عن نفسها”. كما يدعو إلى “حق الفلسطينيين في العيش بحرية وأمان في دولة خاصة بهم قابلة للحياة”.

من ناحية أخرى، يوضح البرنامج معارضته للجهود الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية من جانب واحد. وجاء في البرنامج أن “الديمقراطيين يعارضون أي خطوات أحادية الجانب من قبل أي من الجانبين – بما في ذلك الضم – من شأنها تقويض آفاق الدولتين”

وان البرنامج يؤيد العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي وقع في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما وألزم إيران بالامتثال لشروط برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات عنها. وقد سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 ويعمل الآن على فرض مزيد من العقوبات على “الجمهورية الإسلامية”.

كما يدعو البرنامج إلى استمرار الوجود العسكري في العراق للمساعدة في محاربة تنظيم “داعش” واستمرار الدعم للقوات التي يقودها الكرد في سوريا والتي تقاتل تنظيم “داعش” كذلك.