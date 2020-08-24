د.عبد الفتاح مطاوع خبير المياه يكتب:تحرش إثيوبي إسرائيلي عن سد النهضة في الجيروزاليم بوست

ما كدت أفتح عيني على ما يرد من أخبار، عن الأمطار الغزيرة و مياه فيضان نهر النيل، الواردة من روافده من النيل الأزرق ونهر عطبرة ونهر السوباط بالهضبة الأثيوبية، وآثار تلك المياه على حياة سكان دولة المنبع إثيوبيا، و دولتي المصب مصر و السودان، في ظل جائحة كورونا، التي باتت أعداد مصابيها تنحسر دون المائة عن المحروسة أم الدنيا مصر، و أصبحت تهاجم و بعنف مواطني إثيوبيا بأعداد تقارب ٢٠٠٠ مصاب يومياً، حتى فوجئت بمقال بجريدة الجيروزاليم بوست بتاريخ ٢٣ أغسطس الجاري.

مقال الجيروزاليم بوست:

جاء المقال بعنوان “الحكاية وراء سد النهضة الإثيوبي العظيم” لكاتبه فاسيل ليجيسي، فمن هو السيد فاسيل؟

يعرف السيد فاسيل نفسه في المقال بأنه إثيوبي إسرائيلي، و أنه يعمل المحرر الرئيسي لقناة التليفزيون الإسرائيلي الإثيوبية .

بعد عنوان المقال مباشرة قدم كاتبه ما هو أشبه برأيه النهائي الذى يقول فيه: “على الرغم من الخلافات بين الدول الثلاث، لابد لإثيوبيا أن تبنى سد النهضة من أجل تلبية احتياجات التنمية العاجلة المقابلة للنمو السكاني ” .

فى بداية المقال قال كاتبه الأثيوبي الإسرائيلي أنه سيرد على ما جاء بمقال سابق تم نشره سابقًا بالجريدة، و لم يذكر عنوان المقال، و لكنه قال أنه خاص بالمفاوضات الثلاثية بين مصر و إثيوبيا و السودان، ولم يذكر كذلك من هو كاتب المقال، و تبع ذلك بقوله: سأقوم بالرد على ما جاء بالمقال عن المخاوف المصرية من السد، و أضاف قائلًا و للأسف الشديد فإن كاتب المقال لم يوضح بعدالة وجهة النظر الإثيوبية، وقال فاسيل وبصفتي إثيوبي إسرائيلي سأشرح وجهة النظر الإثيوبية .

لمن يكتب السيد فاسيل؟

تم كتابة المقال وكأن كاتبه فاسيل ليجيسي يوجه رسالة للدولة الإسرائيلية واليهود الإسرائيليين، ملخصها نفس الإسطوانة المشروخة المملة، التي جاءت أكثر من مرة في رسالة القس الأمريكي چيسي چاكسون الى مجموعة السود الأمريكان في الكونجرس الأمريكي، يطلب منهم أن يصدر الكونجرس قراراً ضد المذكرة المصرية المقدمة لمجلس الأمن عن سد النهضة، وتحوي الرسالة أيضاً ملخصًا للمذكرتين الإثيوبيتين لمجلس الأمن، وما احتوت عليه تلك المذكرات من مغالطات ملخصها :

⁃ إثيوبيا دولة فقيرة ومتخلفة ومسكينة ومكسورة الجناح، و كأن مصر هى السبب في تخلفها.

⁃ مصر تحصل على نصيب الأسد من مياه النيل من خلال الاتفاقيات الاستعمارية، ونسى أو تناسى توقيع الإمبراطور الأثيوبي ملك الملوك منيلك الثاني على أهم هذه الاتفاقيات، وكانت إثيوبيا حرة وليست مستعمرة.

⁃ إثيوبيا كانت دوماً تدعو لأن تستفيد كل دول حوض النيل من مياهه، في إشارة إلى اتفاقية عنتيبى المنقوصة.

⁃ لم تدخر أثيوبيا أي جهد في دعوة كل من مصر والسودان منذ عام ٢٠١١ للتشاور والتفاوض، والأمثلة كثيرة مثل إعلان المبادئ ولجنة الخبراء الدوليين وغيرها من اللجان، ونسى أن ذلك تم بموافقة الدول الثلاثة.

⁃ إثيوبيا ترى أن التفاوض هو الطريق لحسم الخلافات، ولكن العناد المصري وإصرار مصر على الاتفاقيات الاستعمارية واتفاقية ١٩٥٩ لتقاسم مياه النيل بين مصر والسودان هي العائق، ونسى أن الاستراتيجية الإثيوبية هي التفاوض من أجل التفاوض

⁃ ……الخ المهاترات .

رسالتنا للسيد فاسيل ليجيسي:

للأسف الشديد وجدت مقال السيد فاسيل الإثيوبي الإسرائيلي تكراراً لما سبق أن قدمته البروباجاندا الإعلامية الإثيوبية، والتي أفسدت المفاوضات طوال عشر سنوات، وإذا استمرت فسوف تفسد المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، والإفشال لا نتيجة له سوى إدخال مشروع سد النهضة الإثيوبي إلى أنفاق السيناريو الأسود، ومثل هذه المقالات لا تتجاهل حقائق الجغرافيا فقط، بل تردد أكاذيب سيطرة مصر والسودان على نصيب الأسد من مياه النيل، وتردد الأكذوبة الكبرى التي ترددها إثيوبيا حول أن نصيبها من مياه النيل صفر(!!)، متصورة أنها يمكنها بهذه الخرافة أن تخدع كل دول العالم وهيئاته ومؤسساته الإقليمية والدولية.

ونصيحتنا له:

ونصيحتنا للسيد فاسيل أنه إذا أراد أن يخدم إثيوبيا وحقها في التنمية الاقتصادية والكهربية، فليبتعد عن ترديد مثل هذه الخرافات والأكاذيب، ويبتعد عن خطابات العنصرية والكراهية بين البشر، فمن المصلحة له ولإثيوبيا أن يكون عادلاً فى قراءته لوجهة النظر المصرية، و التي لم تبخل يوماً على إثيوبيا فى الحديث عن حقها في توليد الطاقة الكهرومائية، فقط في إطار عدم الضرر لشركائها فى النهر، واحترام القواعد والمبادئ والقوانين والاتفاقيات المنظمة للعلاقات الدولية، وخاصة القوانين والاتفاقيات المنظمة لإدارة الأنهار المشتركة، ولا سبيل إلى ذلك فيما يخص سد النهضة إلا بضرورة التوصل لاتفاق فني وقانوني نهائي ملزم للأطراف حول قواعد الملء والتشغيل، بما في ذلك وجود آلية ثابتة لفض المنازعات.

يا سيد فاسيل أنت تقول بضرورة المفاوضات، ونحن نقول لك لا تدور المفاوضات بإعادة ترديد الخرافات والمغالطات، فبمثل هذه الخرافات والمغالطات تفشل المفاوضات، ولا تصل لأي نتيجة، كذلك فإن رغبة أهلك وأصحابك في الإدارة الإثيوبية في صياغة اتفاق غير ملزم، ليس أكثر من خرافة تنطوي على نكتة وهزار في موقع الجد، فالمفاوضات التي لا تنتهي باتفاق واضح وملزم لكل الأطراف، ليست سوى لقاءات هدفها استهلاك وقتل الوقت، وضجة بلا طحين.

*بقلم الدكتور عبد الفتاح مطاوع خبير المياه