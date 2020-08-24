البرلمان يوافق على مادة نشر أسماء المتهربين ضريبيًا في الصحف بعد صدور حكم قضائى بات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال على المادة 84 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتي تنص على نشر أسماء المتهربين من الضرائب في الصحف بعد صدور حكم قضائى بات.

وتنص المادة على يجوز للمصلحة نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باته بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى جرائم التهرب الضريبي. ويتم النشر فى جريدتين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار، بعد صدور حكم قضائى بذلك.

وطالب النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، بأن يكون النشر بموجب حكم قضائى ينص على النشر في الصحف‎.