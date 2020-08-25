لجنة الكتاب والنشر تناقش التشريعات المطلوبة لحماية وتطوير صناعة النشر بالأعلى للثقافة.. غدا

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان : “التشريعات المطلوبة لحماية وتطوير صناعة النشر بالأعلى للثقافة”، والتي تنظمها لجنة الكتاب والنشر يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس الحالي، وذلك فى تمام الساعة الرابعة مساء بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

ويشارك فى الأمسية الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية، ومحمد رشاد رئيس الدار المصرية اللبنانية، وسعيد عبده مصطفى رئبس اتحاد الناشرين المصريين، ويدير الأمسية الدكتور محمد فتحى عبد الهادي.