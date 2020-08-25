وزير السياحة والآثار والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يجتمعان مع بعض ممثلى القطاع السياحي الخاص

عقد مساء أمس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، والسيد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، اجتماعا موسعا مع السيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحة، ورؤساء الغرف السياحية الخمس، وبعض جمعيات المستثمرين السياحيين، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التي ستساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والترويج السياحي لها.

وأكد الأمين العام للمنظمة علي استعداد المنظمة الكامل للدعم المستمر إلي مصر لعودة معدلات الحركة السياحية الوافدة اليها الي سابق عهدها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن استمتاعه وسعادته بزيارته لمصر وخاصة فى ظل جدية الاجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق والتي شهدها علي أرض الواقع خلال هذه الزيارة.

كما أعرب عن رغبته في زيارة مصر قريبا لقضاء اجازته مع عائلته علي شواطئ مدينة الغردقة الخلابة.

وعقب الاجتماع، قامت وزارة السياحة والآثار بتنظيم عشاء بالمتحف المصري بالتحرير على شرف زيارة الأمين العام للمنظمة والوفد المرافق له، حضره الطيار محمد منار وزير الطيران المدني والأستاذ أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، وعدد من سفراء الدول العربية والاجنبية المختلفة.

وخلال الحفل، قام الدكتور خالد العناني والأمين العام للمنظمة والسادة الوزراء بجولة داخل المتحف، زاروا خلالها قاعات المتحف المختلفة والتي من بينها قاعة الملك توت عنخ آمون.

وقام وزير السياحة والآثار بتقديم هدية تذكارية للأمين العام للمنظمة.

جدير بالذكر أن زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الحالية إلى مصر جاءت بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني، وهي أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.