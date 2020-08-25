انتظام العمل بملفات التصالح بالمركز التكنولوجى بديوان عام مجلس فاقوس

كتب محمد يعقوب

قام اليوم اللواء / ضياء الدين ابو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس بجولة تفقديه داخل المركز التكنولوجى برئاسة المركز تفقد خلالها انتظام سير العمل والتأكد من تواجد العاملين بمكاتبهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مع التسهيل بإستكمال إجراءات التصالح .

وناشد رئيس المركز المواطنين بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجى لإنهاء إجراءات التصالح والتقدم لدفع قيمه جديه التصالح قبل انتهاء المده القانونيه المحددة .

وشدد على العاملين بالمركز بالالتزام بمنظومة الانضباط الادارى والتواجد دائما خلال ساعات العمل الرسمية وايضا الساعات الإضافية التى تم تحديدها لاستقبال جميع طلبات المواطنين الخاصة بإجراءات التصالح وحسن إستقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الاداء لتقديم أفضل الخدمات لاهالى مركز ومدينة فاقوس وتحقيق الرضا المجتمعى المطلوب