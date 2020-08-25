تعافي 8 لاعبين لينضموا لكتيبة المصرى قبل مواجهة نادى مصر

كتب هانى كمال

يواصل فريق النادى المصري تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق نادي مصر والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء غد الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب . بعد الهزيمة فى المباراة السابقه أمام فريق مصر المقاصة بهدفين للاشئ وتجمد رصيد فريق المصرى عند 20 نقطة بالمركز الخامس عشر بترتيب جدول الدورى الممتاز هذا وقد قام الكابتن /طارق العشرى المدير الفنى للفريق باستدعاء اللاعبين الثمانيه الذين تحولت نتيجتهم من إيجابية إلى سلبية لمعسكر الفريق بعدما أثبتت المسحة الطبية التي أجراها الاعبين وهم :- أحمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاته وعمرو البغدادي ومحمود وادي ومحمد جابر وأحمد شوشة وإسلام عطية . صباح الأحد بأحد المراكز الطبية المعتمدة من اتحاد الكرة تحول نتيجة المسحة من الإيجابية إلى السلبية فيما تظهر نتيجة المسحة الطبية للاعب بهاء مجدي صباح اليوم الثلاثاء . علمًا بأنه كان قد أجرى المسحة بأحد المراكز الطبية المعتمدة بالقاهرة.

هذا وقد أجرى لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات صباح امس الاثنين بمقر إقامة الفريق بأحد الفنادق ببرج العرب المسحة الطبية المعتادة والتي تجريها اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم قبل 48 ساعة من مباريات فرق الدوري والتى من المقرر أن تظهر نتيجة المسحة صباح اليوم .