ضبط سيارة محملة بمبيدات مجهولة المصدر بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

صرح المهندس اشرف الجمل مدير مديرية الزراعة بالمنوفية انه وبالاشتراك والتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات بمنوف تم ضبط سيارة محملة بالمبيدات والمخصبات الزراعية الغير مسجلة بوزارة الزراعة في طريقها للتوزيع والبيع بالمحلات التي تعمل في هذا المجال وبالفحص تبين وجود عدد ( 812 ) عبوة مختلفة الأحجام والأوزان وقد تم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهم على النيابة العامة والتحفظ على السيارة بمحتوياتها بقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بمنوف إلى أن تتخذ النيابة العامة قرارها بشأنها . تستمر هذه الجهود في إطار دور مديرية الزراعة بالمنوفية الرقابي في ضبط سوق المبيدات والمخصبات الزراعية حفاظا على البيئة وصحة المواطن وسلامة الغذاء