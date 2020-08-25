حملات تموينية وازالة تعديات على اراضى للآثار فى الاسكندرية

كتب احمد سلامة

قام حى وسط الإسكندرية حملة تموينية مكبرة بمنطقة محطة الرمل أسفرت عن تحرير 38 محضر مخالفة تموينية، و12 محضر أمن صناعي، وحصر عدد 40 عاملا بـ10 منشآت لفحص موقفهم التأمينى، سحب عدد 3 عينات أغذية للتحليل، وتحرير عدد 2 محضر عدم توافر اشتراطات صحية، وضبط عدد 15 حالة إشغال. وقال حى وسط فى بيان له أن الحملة جاءت تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشن حملات تموينية مكبرة للتأكد من توفر السلع الغذائية ومنع الاحتكار، ومتابعة الأسواق لضبط الأسعار. وتمت الحملة بمشاركة مباحث تموين وسط، إدارة الرقابة بمديرية التموين، مديرية الشئون الصحية، مديرية الطب البيطري، الأمن الصناعي وسط ، مصلحة الدمغة والموازين، تفتيش التأمينات بمديرية القوي العاملة.؛ وتم خلالها التفتيش على المطاعم، المحلات، بمنطقة محطة الرمل، شوارع : ميدان سعد زغلول، صفية زغلول ،السلطان حسين ، قيصر، والنبي دانيال. وأسفرت عن ضبط وتحرير عدد 38 محضر مخالفة تموينية ، بواقع 8 محاضر جنح عدم إعلان عن الأسعار، عدد 32 محاضر جنح عدم حمل شهادة صحية بمعرفة إدارة الرقابة بمديرية التموين بالتعاون مع مباحث تموين وسط، التفتيش علي المطاعم ومحال تداول الأغذية بمعرفة مراقبة أغذية وسط ، وتحرير عدد2 محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات الصحية، وسحب عدد 3 عينات اغذية للتحليل. وكذلك التفتيش علي 6 منشأت: محل جزارة و 5 مطاعم بمعرفة قسم التفتيش علي اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطري مع عدم ضبط مخالفات، والتفتيش علي 8 منشآت بمعرفة الأمن الصناعي وسط وتحرير عدد 12 محضر مخالفة عبارة عن 7 محاضر عدم تأمين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق، 3 محاضر عدم تأمين بيئة العمل ضد مخاطر الانفجار، وعدد 2 محضر عدم الكشف الدوري علي العاملين المعرضين، كما تم المرور علي عدد 10 منشآت بمعرفة تفتيش التأمينات وحصر عدد 40 عاملا لفحص موقفهم التأميني لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب العمل المخالفين، وفحص الموازين بعدد 3 منشآت بمعرفة مصلحة الدمعة والموازين مع عدم ضبط مخالفات، وضبط عدد 15 حالة إشغال متنوع بمعرفة إدارة اشغال الطريق بالحي. من جهة اخرى قامت اجهزة مركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية بتنفيذ حملة إزالة للتعدى على أراضى ملك الآثار،وذلك بناءا على تعليمات اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب ،حيث اسفرت الحملة عن تنفيذ 6 قرارات إزالة. وأشار بيان صادر من مدينة برج العرب إلى أن قرارات الإزالة التى قامت الحملة بتنفيذها هى رقم 1912 ، 2351 ، 2553 ، 1918 ، 2332 ، 2554 ،وذلك بحضور مفتش منطقة غرب الإسكندرية ، مفتش تعديات آثار الاسكندرية ، رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة وقوات من الأمن .