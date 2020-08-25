حملات مكثفة فى الاسكندرية على النباشين واماكن تجمعات القمامة

كتب احمد سلامة

بعد تكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية والتنفيذية، بالبدء الفورى فى تنفيذ حملات مكبرة على بؤر النباشين بكافة أحياء الإسكندرية. شن حى المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، حملة مكبرة برئاسة العميد هشام كمال استهدفت القضاء على ظاهرة النباشين والفريزة، حيث توجهت الحملة إلى كل من شارعي ٦٤، ٦٢من شارع٣٠ وشوارع ١٨، ١٩، ٢٠ من شارع ٤٥. وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ٧ مخازن فرز تم تفريغهما بالكامل، وتم تحرير عدد ٥ محاضر بيئية، كما تم نقل حوالي ١٠ طن مخلفات من القمامة وتسلميها بالمقلب العمومي. جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية كان الشريف قد وجه الاحياء بالبدء الفورى فى تنفيذ حملات مكبرة على بؤر النباشين والفريزة بأحياء الإسكندرية لإنهاء معاناة المواطنين من القمامة وتشوية المدينة بتراكمات القمامة ، مؤكدا أنه لا تهاون فى تواجد مثل تلك المخالفات البيئية بنطاق الأحياء. كما شدد علي متابعة منظومة النظافة وزيادة معدلات رفع القمامة والاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية. ووجه الشريف شركة نهضة مصر المسئولة عن ملف النظافة بالمحافظة بتكثيف جهودها ووضع رؤية جديدة لإدارة منظومة النظافة تناسب مرحلة ما يحدث من تطوير ومشروعات كبري تستهدف بالأساس إحداث نقلة نوعية وحضارية بمحافظة الإسكندرية