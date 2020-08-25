إقبال بركة تكتب:العرب وسد النهضة

شكشكة

العرب وسد النهضة إقبال بركة

أين الشعب المصري مما يحدث حول ما يسمى بسد النهضة وهو في الواقع سد خراب وتهديد لمصرنا الحبيبة. إلى متى سنتابع تفاصيل الأزمة التى تفتعلها وتستمتع بها الدولة الإثيوبية؟! متى تنظم الجمعيات الأهلية مسيرات سلمية تنطلق فى ساعة و يوم محددين في كل المدن المصرية ، تدعو مندوبى الإعلام العالمي إليها وتحمل رايات تعبر عن رفضنا للمؤمرات التى تهدد وجودنا؟!

وأين الشعوب العربية من تلك الكارثة التى تهدد كيان و مستقبل أكبر دولة عربية؟!

لن نتساءل عن مواقف روسيا والصين و إيطاليا المساند والمشارك في جريمة بناء السد فهذه دول لا تأبه لشىء سوى مصالحها وليس بيننا و بينها من “عشم” الإخوة و التاريخ المشترك . ولكن..

كيف جرؤ الوفد الإثيوبي على الانسحاب من مفاوضات واشنطن دون توقيع اتفاق؟ ولماذا سكت “الصديق” ترامب على هذه الإهانة.؟

فإذا كانت دولتا إثيوبيا و إسرائيل لا تآبهان لمصلحة مصر و لا تعبآن بمشاعر المصريين، فماهى مبررات مشاركة دول عربية مصنفة بأنها “شقيقة” وإذا بها تمول ذلك السد رغم اعتراضات مصر رسميا و شعبيا و دوليا عليه؟! سؤال يؤرقنا ويؤلم صدورنا و نتمنى أن نتلقى إجابة عليه ليس بالكلام و إنما بمواقف و أفعال.

لن نتساءل أين كانت إثيوبيا حين بدأت مصر حضارتها على ضفاف النيل منذ أكثر من خمسة آلاف عام، و لن نتوقف طويلا أمام الأهداف الخبيثة لدولة إسرائيل فهى معروفة للكافة، وكراهيتها لمصر و المصريين لا علاج لها، و لكن من حقنا ان نتعجب و نتألم من الدول العربية التى تساند وتشجع و تمول ذلك السد رغم كل اعتراضات مصر عليه، و رغم علمها بخطورته على حاضر و مستقبل مصر ! وفى حال مناقشة تلك المشكلة فى مجلس الأمن في أي جهة ستصطف تلك الدول العربية إلى جانب مصر أم ضدها؟ و هل سيتم الرد على تساؤلات المصريين ام ستظل تلك الدول “الصديقة الشقيقة” تتظاهر بالصمم و تجعل ودنا من طين و الأخرى من عجين..!