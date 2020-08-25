محمد فرج يكتب:حسين عبد الرازق.. الاستقامة والثبات على المبدأ

*بقلم محمد فرج:

عامان مرا على رحيل الأستاذ حسين عبد الرازق الكاتب الصحفي والسياسي التجمعي والمناضل اليساري الكبير.

كان الراحل الكبير حاضراً بقلمه ونشاطه الصحفي والسياسي والنقابي في كل معارك الوطن والشعب، الوطنية والاقتصادية والاجتماعية.

قاد الراحل معارك المعارضة اليسارية لنظام مبارك، عبر رئاسته المتميزة لتحرير جريدة الأهالي في الفترة من 1982 حتى 1987، وأسس في تلك الفترة مع كوكبة من المحررين والكتاب وقادة التجمع واليسار المصري والعربي لنمط من المعارضة الوطنية الصلبة والجذرية للنظام، وناضل ضد عمليات تقييد حرية الرأي والتعبير ومصادرة الصحف كاتباً وعضواً فاعلاً منتخباً في مجلس نقابة الصحفيين المصريين، وداعياً ومؤسساً وعضواً فاعلاً في لجنة الأحزاب والقوى السياسية للدفاع عن الديمقراطية، ورافضاً للقوانين المقيدة للحريات والتشريعات التي كانت تتغول على حرية الصحافة وتجيز معاقبة الصحفيين وأصحاب الرأي بالحبس والغرامة معاً، وساهم مع لجنة الخمسين في وضع مجموعات من النصوص الدستورية الأساسية التي تؤكد التعددية السياسية وحرية الرأي والاعتقاد، وحرية النشر والتعبير، والنصوص التي تجرم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو العرق أو الدين، والتي تؤكد قيم المواطنة والمساواة، والنصوص التي تؤكد قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية.

وتميز الراحل الكبير في تناوله لهذه القضايا، خاصة العدالة الاجتماعية والديمقراطية والحريات العامة، وفي رفضه للقوانين المقيدة للحريات، في عموده الشهير (لليسار در) بالصلابة والثبات على المبدأ، فهذه القضايا عنده مبدئية لا تجوز المساومة عليها، ويمكن القول إن المناضل حسين عبد الرازق عاش ومات معارضاً ثابتاً على المبدأ.

سماته الخاصة:

وثمة عدة سمات يتميز بها الراحل الكبير لا يعرفها إلا القريبون منه من قيادات حزب التجمع، فالراحل لا يكتب إلا معتمداً على مصادر ومعلومات، لذلك كان مهتماً في عمله رئيساً للجنة السياسية أو أميناً عاماً للتجمع أو رئيساً لتحرير الأهالي أو رئيساً لتحرير مجلة اليسار بتأسيس أرشيف بالموضوعات، لا يكتب إلا بالعودة إليه، أو العودة إلى الكتابات والسجلات والمصادر التاريخية، وحين تمت الموافقة على دستور 2014 أصبحت مواده ونصوصه مصدراً ومرجعاً لكتاباته، ولذلك كانت مقالاته الطويلة او القصيرة مليئة بالتواريخ والمراجع ونصوص القوانين وتواريخها والنصوص الدستورية.

السمة الثانية: للراحل الكبير، هي القدرة على الالتزام السياسي بموقف الأغلبية، سيراً على مبدأ احترام الاختلاف وتعدد الآراء في الحوار وصناعة الموقف الحزبي، ثم الالتزام بالموقف الصادر عن الهيئة القيادية، بل والمشاركة في الحركة دعماً للموقف الحزبي المعلن، وهي سمة قيادية تحترم المركزية الديموقراطية سواء كان في موقف الأقلية أو في موقف الأغلبية.

السمة الثالثة: التي لا يعرفها كثيرون عن الراحل الكبير تتمثل في احترامه المبدئي الصارم لنتائج الانتخابات المركزية، وهو ضمن حلقة مركزية قيادية أنتجت ما بات يعرف في حزب التجمع بالقياديين السابقين، والقياديين التاريخيين، فهو الأمين العام السابق لحزب التجمع، وحين ترشح في الانتخابات المركزية لتجديد موقعه أميناً عاماً فاز المرشح المنافس، ولم يدفعه ذلك لترك حزبه، بل ظل عضواً قيادياً فاعلاً ومشاركاً في العمل الحزبي القيادي، السياسي والصحفي يعتمد عليه، وحين يحضر الاجتماعات القيادية يطلب الكلمة وينتظر حين يأخذها ليطرح رأيه ورؤيته.

وقد ظل الأستاذ حسين عبد الرازق، قيادياً فاعلاً ومشاركاً في كل فعاليات حزب التجمع واليسار حتى الرمق الأخير، فهو مؤسس ورئيس مؤسسة ومكتبة خالد محيي الدين الثقافية، وعضو المكتب السياسي والمجلس الرئاسي للتجمع، وكاتباً منتظماً لعمود لليسار در في جريدة الأهالي، وممثل التجمع في اللقاء اليساري العربي، وكان الراحل الكبير كاتباً ومناضلاً له مكانته المرموقة عند القوى الوطنية واليسارية المصرية والعربية، ومكانته المرموقة في دوائر الصحافة المصرية والعربية، رحم الله الراحل الكبير.