محمود دوير يكتب:آلة الإجرام الإعلامية للإخوان.. كيف نواجهها؟

*محمود دوير

يدرك الجميع حقيقة لا تقبل الجدال وهى أن الإعلام أصبح هو المؤثر الأهم فى حياة الأمم وفى تكوين وعيها وتشكيل وجدانها وتحديد انحيازاتها هذه الحقيقة القديمة أدركها هتلر منذ “بول جوبلز” 1897- 1945 أشهر وزير إعلام فى التاريخ وصاحب المقولة الشهيرة “أكذب حتى يصدقك الناس” تلك المقولة التى صارت شعارا لإعلام جماعة الإخوان المسلمون بكل منصاته وأدواته.

لم يكن “جوبلز ” سوى بوق دعاية للترويج لأطماع دولة “هتلر” الفاشية و أداة مهنية تعمل على نشر قناعات تلك الدولة وتبرر أطماعها التوسعية ونظرتها العنصرية للآخرين.

ويؤكد تاريخ الإخوان منذ تأسيسها على يد “حسن البنا ” 1928 أن الجماعة تعطى اهتماما كبيرا لدور الإعلام. فليس صدفة أن نرى إعلام الجماعة تحتضنه تركيا عقب ثورة 30 يونيو ولا صدفة أن تفتح قطر خزائنها لرموز الجماعة عقب الإطاحة الشعبية بهم فى مصر عبر ثورة عارمة.

وأن يكون الإعلام هو أحد أهم الأدوات للنيل من الدولة المصرية والتربص بها وحشد الرأى العام ضدها.. فالأمر مختلف تمامًا أن تقوم به دولة، تجد مصريين يقومون بهذا الفعل المشين نحن إذن أمام تنظيم لا يعرف معنى الوطن ولا يعترف به بالأساس.

منذ سنوات أعلن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أنّ “نصف المعركة في الإعلام” والآن نرى ذلك بالفعل عبر إعلام مرئى ومسموع ومقروء وكتائب إلكترونية تفرغت لغرز مخالبها فى جسد الوطن – ليس نظام الحكم وحده – بل الوطن ذاته وكان ذلك واضحا فى تعاملهم مع قضايا الأمن القومى سواء فيما يتعلق بالملف الليبى أو أزمة سد النهضة.

أدرك حسن البنا، مبكراً أهمية الإعلام وقام تأسيس صحيفة حملت اسم “الإخوان المسلمون” في 1933 العدد الأول من المجلة الأسبوعية وكان الترخيص باسم “محمود أبو رية ” الذى انشق عن الجماعة بعد سنوات قليلة وأسس جماعة “أنصار محمد ” وتولى رئاسة تحريرها الشيخ طنطاوي جوهري وقام بتعيين الشيخ السلفى محب الدين الخطيب، مديراً لتحرير الجريدة وكان لها جهاز بشرى كبير وكان يتكوّن من أعضاء الجماعة، يتولون المرور على المساجد والمنازل والحوانيت والشوارع لتوزيع أعدادها ولم يمر سوى عام حيث أنشأت الجماعة مطبعة خاصة بها عام 1934 التى تولت طباعة المجلة وكل كتب ورسائل الجماعة ونتيجة انشقاق صاحب الترخيص اضطرت الجماعة 1938 لإصدار صحيفة جديدة أطلق الإخوان عليها مجلة “النذير”.

وفى سياق حرب الجماعة على حزب الوفد صاحب الشعبية الجارفة بين المصريين آنذاك وتزايد التراشق بينها وبين زعيمه “مصطفى النحاس” أصدرت الجماعة مجلة كاريكاتير وهى “الكشكول الجديد ” عام 1948 وأفردت معظم صفحاتها لشن حرب قذرة على خصوم الجماعة ونال “مصطفى النحاس” نصيب الأسد من الهجوم والتجريح.

وبعد توقف مجلة “النذير” أطلقت الجماعة في 1951 مجلة “الدعوة” التي استمرت لسنوات طويلة ولم تكتف الجماعة بالصحف التى تمتلكها وتعبر عنها بشكل مباشر بل امتد إلى محاولة اختراق صحف الآخرين وبث رسائلها الفكرية والأيدلوجية عبر بعض الصحف الحزبية والخاصة وكان ذلك واضحا منذ عقد الثمانينيات حتى سقوط الجماعة فى 30 يونيو.

يظل اهتمام الجماعة بدور الإعلام بكل وسائطه حاضرا فى كل المراحل يضخون الأموال ببذخ فى ذلك المسار ويراهنون عليه وعلى قدرته الفائقة فى التأثير.. وهذا حقيقى قطعا فالإعلام أداة ساحرة ومؤثرة اذا أجيد استخدامها وتوظيفها وتميزت بالمهنية والحرفية.

إلا أن المنهج واحد وطريقة التناول واحدة فلن تجد مدرسة صحفية مميزة بعد كل تلك السنوات الطويلة من عمر الجماعة ولا رؤية صحفية خاصة بعيدا عن التناول المباشر والزاعق والذى يغلب عليه الجانب التحريضى وتصفية المخالفين معنويا.. لن نجد شيئا يذكر من فنون الإعلام والصحافة على الإطلاق.

وعقب ثورة يناير ومع تنامى دور وتأثير “السوشيال ميديا ” بكل أشكالها منحت الجماعة اهتماما شديدا بهذا النوع من الإعلام وخصصت له أموالا طائلة وساعدها على ذلك دول حاضنة للفكر المتطرف من جهة وتعادى نظام الحكم في مصر من جهة أخرى.

لكن العامل الحاكم والفارق هنا يبقى وعى الناس وقدرة الإعلام الوطنى على تقديم خطاب جاذب وصادق ومهنى ويستوعب كل الرؤى والاختلافات مستعينا بوجوه لديها مصداقية فى إطار من إعلاء المصالح الوطنية التى قد نختلف على طريقها لكننا لن نختلف عليها أبدًا.

من السهل على المسئولين وبآليات حديثة معرفة وقياس الرأى العام وحالة الرضا من عدمه وأيضا من السهل قياس مدى التفاعل مع الدعاية المعادية ومتابعة وسائل إعلام تبث أفكار معادية ليست للنظام فحسب بل للوطن ذاته.

وعلينا أن تتعامل وبسرعة واجبة ومهنية حتمية وأفق مفتوح مع تلك الحالة التى يمثل تزايدها خطرا . خاصة أن مصر تملك قدرات بشرية هائلة غير مستغلة ولا تجد منبرا تخوض من خلاله معركتها الواجبة ضد أفكار الجماعة الإرهاربية ليست المعركة فى مضمار السياسة فقط بل الأخطر تلك المعركة الواجبة والضرورية ضد الأفكار والتوجهات والقناعات والمناخ العام المهيئ والحاضن لكل جماعات إقصائية متطرفة تستخدم الدين لتحقيق مكاسب سياسية وتهدد بقوة بنيان الهوية المصرية المتماسك.