منصور عبدالغني يكتب:في ظل حياد أجهزة الدولة..لمصلحة من يتصدر مرشحي مستقبل وطن الأرقام الأولى ؟

من الذي تلاعب في إنتخابات مجلس الشيوخ في محافظة الشرقية ؟ سؤال يسعى أبناء محافظة الشرقية للحصول على إجابه له منذر إعلان نتيجة الانتخابات الأسوبع الماضي وفوز أول سبع أسماء في قائمة المرشحين دون إعادة ، وفي ظل حياد تام من مختلف أجهزة الدولة التنفيذية خاصة جهاز الشرطة ، والذي كان يعمل على زيادة نسبة المشاركة دون توجيه بإنتخاب أي من المرشحين .

الجهة الإدارية المسئوله عن إجراء الانتخابات والمعروفة بالهيئة الوطنية إستلمت القانون بعد التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلنت فتح باب الترشيح ومواعيد الطعون وإجراء الانتخابات خلال فترة لم تتجاوز 30 يوماً الأمر الذي فتح المجال أمام الناخبين لإطلاق مقولات بان كشوف الناجحين معروفة مسبقاً .

بعد السؤال يميناً ويساراً والتأكد من أجهزة الدولة ستكون محايدة وهو ما حدث بالفعل وبعد موافقة حزب التجمع تم إتخاذ قرار خوض الانتخابات على المقاعد الفردية في دائرة محافظة الشرقية إنطلاقاً من مركزي كفر صقر وأولاد صقر حيث تقع قرى منشية عبد اللطيف والمنشية الجديدة ومنشأة يوسف منصور والزبدة والشعراء تم المؤانسة وهي بلدان خاض أهلها إنتخابات مجلس الشيوخ كمرشحين وليسوا ناخبين.

بعيداً عن تجار الدين وسماسرة الانتخابات وفسدة العصور السابقة قام أهالي منشية عبد اللطيف بتكوين مجموعات من الرجال والنساء وبدأت خطة طرق الأبواب بطول المحافظة وعرضها خاصة مراكز كفر صقر وأولاد صقر والحسينية وفاقوس والتي شهدت نسبة تصويت مرتفعة بالمقارنة بالمراكز الأخرى لدرجة أن النسبة وصلت في بعض اللجان 60% من إجمالي عدد الناخبين الأمر الذي فتح المجال أمام تحقيق الفوز في ظل إنخفاض نسبة التصويت على مستوى المحافظة .

لم تشهد فترة الدعاية تضييق من قبل الأجهزة التنفيذية فيما عدا المحافظ الذي قرر فرض مبلغ 150 جنيها ، كإيجار يومي لكل يافطة يتم تعليقها بالإضافة إلى دفع مبلغ 5 ألاف جنيه في كل مركز كتأمين الأمر الذي كان عائقاً أمام المرشحين بالإضافة إلى الصمت على ما اطلقه المرشحون السبعة من إشاعات هدامة مثل أنهم سيشكلون المحليات وأن الأجهزة المحلية هي التي ستنتخب رئيس الجمهورية خلال الفترة القادمة وأن النتيجة محسومة مسبقاً إلى آ خر تلك الأقاويل التي تهدد الأمن والسلم داخل البلاد وسيكون لها تأثير سلبي على انتخابات مجلس النواب القادمة .

نسبة التصويت في محافظة الشرقية خلال اليوم الأول ، بلغت 4% ومع اكتمال اليوم الثاني بلغت النسبة التي رصدها مندوبي المرشحين 10% تقريباً .

الانتخابات كانت علنية واللجان بها مندوبين ونسبة الإقبال شاهدها الجميع وتابعها المرشحون والطعون تم رفضها وأجهزة الدولة شهد الجميع بحيادها خاصة وأن جميع المرشحين الذين خاضوا الانتخابات من تحالف 30 يونيو ولا يوجد بينهم في محافظة الشرقية ، أطراف معادية للدولة .

خاض التجمع إنتخابات مجلس الشيوخ بمرشح فردي وحيد على مستوى الجمهورية في دائرة محافظة الشرقية والذي كان لترشحة الأثر البالغ في خروج أهالي مركزي كفر صقر وأولاد صقر ومنح العملية الانتخابية في الشرقية شكلاً مختلفاً عن باقي المحافظات حين إختفت الكراتين ومعها جمع بطاقات الرقم القومي من الناخبين وشراء الأصوات وغيرها من وسائل توجيه التصويت التي أخذها البعض عن جماعة الإخوان.

بعض اللجان لم يكن بها كمامات والقضاه اشترطوا التصويت بالكمامة والحبر الفسفوري لم يكن موجوداً على الإطلاق وتم منع التوقيع واستبداله بالبصمة حتى لو كان الناخب إستاذ جامعة وهو ما حدث في جميع اللجان .