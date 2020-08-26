انتشار الحمي القلاعية بين الماشية .. وأدوية فاسدة في السوق

انتشرت سلالات مختلفة من الحمي القلاعية وحمى الثلاثة أيام وحمى ا لوادي المتصدع بين الماشية خاصة الجاموس والأبقار والأغنام خلال الأسابيع الماضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود تحصينات وغياب دور الوحدات البيطرية وانتشار أدوية بيطرية غير مطابقة للمواصفات لدى القطاع الخاص .

تسبب المرض في جفاف الألبان لدى الماشية الحلابة وفقدان الأجنة لدى الماشية ” العُشر ” ونفوق الماشية الصغيرة من العجول والأغنام بالإضافة إلى فقدان الوزن والضعف العام في جميع أنواع الماشية ، ولجأ المزارعون إلى الطبيب البيطري الجوال الذي يقوم باستخدام المضادات الحيوية ، وخافضات الحرارة وفواتح الشهية كأدوية وقائية بسبب عدم وجود مصل ولقاح للوقاية واختفاء العلاج الفعال وهو ما تسبب في خسائر فادحة للفلاحين .

أرسل الفلاحون شكاوي عديدة إلى وزارة الزراعة لإنقاذهم وتوفير العلاج اللازم الأمر الذي دفع وزير الزراعة السيد القصير بعمل خطة تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية تستهدف الكشف عن الأمراض والأوبئة المعدية والتحكم والسيطرة لمنع إنتشار المرض ، وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية أن هناك إستجابة لاحتواء البؤر المرضية والتأكد من التحصين وترقيم الماشية التي لم يتم تحصينها خلال انتشار فيروس كورونا وأن هناك حملات لتوعية المزارعين والمربين في أماكن الإصابة والقرى المجاورة للتعريف بخطورة المرض وطرق الوقاية وكيفية الإبلاغ حال ظهور الأعراض.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن هناك 213 قرية تم تنفيذ خطة الترصد بها في 16 محافظة مع بداية الشهر الجاري وتم فحص 9500 حيوان في 300 منزل وتم رصد عدد من حالات الإصابة لمرض الجلد العقدي في 27 منزلا بمحافظات أسيوط والبحيرة والدقهلية والشرقية والمنوفية والقليوبية ومعظمها حيوانات غير محصنة وأضاف أن الإجراءات الوقائية تم اتخاذها بالتحصين في نطاق 10 كيلو مترات ورش الحظائر ومنع التصرف في الماشية المصابة وفرض حظر عليها .

أضاف الدكتور عبد الحكيم محمود أن 198 ألف رأس ماشية تم تحصينها ضد الجلد العقدي ، و64 ألف رأس ضد الحمي القلاعية و55 ألف رأس ضد حمي الوادي المتصدع بالأضافة إلى جدري الأغنام وطاعون المجترات وتم التنبيه على مديري المديريات بالمرور على محافظاتهم للتصدي للمرض.