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المزارعون غاضبون .. انخفاض في أسعار المحاصيل الزراعية

كتب جريدة الأهالي
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انخفضت أسعار بعض المحاصيل الزراعية إلى أقل من سعر تكلفتها ، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب والتوتر وسط المزارعين ، حيث انخفض سعر إردب الذرة من 500 جنيه العام الماضي إلى 300 جنيه هذا الموسم ، وتراجع سعر طن الأرز من أربعة آلاف جنيه العام الماضي إلى 2700 جنيه هذا الموسم .
وقال مزارعون لـ ” الأهالي ” إنه يضاف لما سبق من أزمات ، مشكلة نقص المستلزمات الزراعية المدعمة وارتفاع أسعارها في السوق الحرة ، وهذه الأزمة تزيد من التكلفة الاقتصادية للمنتجات والمحاصيل الزراعية .
ودعا خبراء تدخل الدولة ، ودعم صغار المزارعين والفلاحين ، عن طريق توفير الأسمدة والمبيدات في الجمعيات الزراعية وتفعيل الرقابة عليها والتدخل لحمايتهم من مافيا السوق السوداء.

جريدة الأهالي
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