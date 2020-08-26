المزارعون غاضبون .. انخفاض في أسعار المحاصيل الزراعية

انخفضت أسعار بعض المحاصيل الزراعية إلى أقل من سعر تكلفتها ، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب والتوتر وسط المزارعين ، حيث انخفض سعر إردب الذرة من 500 جنيه العام الماضي إلى 300 جنيه هذا الموسم ، وتراجع سعر طن الأرز من أربعة آلاف جنيه العام الماضي إلى 2700 جنيه هذا الموسم .

وقال مزارعون لـ ” الأهالي ” إنه يضاف لما سبق من أزمات ، مشكلة نقص المستلزمات الزراعية المدعمة وارتفاع أسعارها في السوق الحرة ، وهذه الأزمة تزيد من التكلفة الاقتصادية للمنتجات والمحاصيل الزراعية .

ودعا خبراء تدخل الدولة ، ودعم صغار المزارعين والفلاحين ، عن طريق توفير الأسمدة والمبيدات في الجمعيات الزراعية وتفعيل الرقابة عليها والتدخل لحمايتهم من مافيا السوق السوداء.