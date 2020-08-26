اليوم.. انتهاء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة لمنحة العمالة غير المنتظمة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، انتهاء صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، اليوم الأربعاء للذين لم يصرفوا خلال الأسبوع الماضي، نظرا لإجازة رأس السنة الهجرية.

وقال الوزير إن إجمالي المبالغ التي تصرف لهذه الدفعة من المنحة الرئاسية ما يزيد على 800 مليون جنيه، والتى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه.

وقال الوزير: إن اللجنة الوزارية المشكلة لدعم ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، كانت قد حددت موعد صرف الدفعة الثالثة خلال الأيام الخمسة من الأحد 16 إلى 20 أغسطس 2020، باعتباره مناسبا، خاصة أن الفترة لن يكون فيها أى صرف لأى حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة، ولكن دخل في هذه الأيام يوم إجازة رأس السنة الهجرية.

وشدد “سعفان”، على أن الدولة المصرية بذلك تكون قد أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية.

وأكد أن صرف المرحلتين الأولى والثانية أثبتت بالتجربة أن الدولة قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مرحلتي الصرف التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.