 137 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى للتتسيق.. وتوقعات بانخفاض الحد الأدنى للمرحلة الثانية

ينتهى طلاب المرحلة الاولى للتنسيق من تسجيل رغباتهم للقبول بالجامعات عبر موقع التنسيق الالكترونى مساء اليوم الاربعاء ،ومن المقرر بدء الاعلان عن نتيجة المرحلة الاولى السبت المقبل على ان يتم الاعلان عن بدء المرحلة الثانية فى ذات اليوم.

وقد بلغ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 137 ألف طالب وطالبة حتى الان ، ويستمر تسجيل الطلاب لرغباتهم حتى الساعة السابعة مساء اليوم.

وتوجد مؤشرات بانخفاض الحد الأدنى للمرحلة الثانية للتنسيق المقرر الاعلان عنها، الامر الذى يرجع الى انخفاض درجات الطلاب الحاصلين على مجاميع تتراوح بين 95% حتى 90% حيث بلغت نسبتهم 18% وهي أقل من العام الماضي ،والطلاب الذين حصلوا على مجاميع تتراوح بين 85% لـ90% بلغت نسبتهم 16%.

كما تشير التوقعات الى ارتفاع الحد الادنى لكليات القمة خاصة كليات الطب والعلاج الطبيعى وطب الاسنان وكذلك كليات الصيدلة والهندسة والعلوم والطب البيطري وغيرها الامر الذي يرجع الى ارتفاع مجاميع الطلاب الحاصلين على درجات أكثر من 95% عن العام الماضى، حيث يصل عددهم إلى أكثر من 88 ألف طالب، الوضع الذي رفع من الحد الادنى للمرحلة الاولى لطلاب الشعبه العلمية بحوالى ست درجات عن العام الماضي ، كذلك زاد الحد الادنى للشعبة الهندسية بحوالى 7 درجات عن العام الماضي .