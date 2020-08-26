عبدالعال: أتوقع أن يكون الكثير من النواب الحاليين ممثلين بالبرلمان المقبل

توقع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس، أن يعاود عدد النواب لأماكنهم تحت قبة البرلمان فى الفصل التشريعى القادم .

وقال “عبد العال “خلال الجلسة: اتوقع أن يكون الكثير من النواب الحاليين ممثلين تحت القبة فى الفصل التشريعى القادم .

رصد التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب والخاص بحصاد دور الانعقاد الخامس، نظر المجلس لـ 32 طلب رفع حصانة، و9 حالات خلو مقعد نتيجة الوفاة أو الاستقالة.

وأشار التقرير إلى أن المجلس تميز في الدور التشريعي بنشاط مكثف، وعقد اللجان البرلمانية 1980 اجتماعا، استغرقت 2903 ساعات، وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو 1702 تقرير، نظر منها المجلس 1468 تقريرًا.

وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان النوعية، فقد بلغ عددها 29 زيارة ميدانية للوقوف على العديد من المشكلات التي تعاني منها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.