المنوفية..إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية لتلقي طلبات التصالح

كتب عادل شحتينو تواصل الأحياء بمحافظة المنوفية تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة على مستوى الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وتستقبل الوحدات المحلية بنطاق المحافظة طلبات التصالح من المواطنين منعاً للإزدحام وحفاظاً على سلامتهم وتحقيق الصالح العام. وكشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 118 ألف و118 طلب وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء (443) مليون جنيه حتي الآن ، مشيراً بأن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة. جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد اتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح وقدتم إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات لتجنب تنفيذ الإزالات تيسيراً على المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة.