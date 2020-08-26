توافد عشرات المواطنين على مركز مصالحات المبانى فى الإسكندرية

واصل المركز النموذجى للخدمات بالديوان العام لمحافظة الإسكندرية استقبال المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات المبانى وتسديد الإقساط التى قررتها اللجنة المختصة. كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد أكد إن المحافظة تعانى خلال السنوات الماضية من مخالفات البناء، مشير إلى أنه منذ عام 2011 وحتى عام 2019 تم صدور 134 ألف قرار إزالة ولم يتم إلا من 4 لـ 7 آلاف فقط ، مشيرا إلى أن كل الجهود فشلت فى بناء البناء المخالف والعشوائيات، ولولا توجيهات القيادة السياسة لما حققنا معدلات إزالة كبيرة من اجل الحفاظ على البنية التحتية للمحافظة. وكانت موجة من الغضب قد سادت أوساط المواطنين عقب صدور القرار خاصة أن معظم المضارين قد اشتروا الوحدات السكنية بأسعار باهظة وقاموا بتملكها وإدخال كافة المرافق دون اى اعتراض من جهات الاختصاص وطالبوا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى وبعض أعضاء مجلس النواب بتعديل القرار وتخفيض الغرامات دون جدوى.