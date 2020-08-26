الأهلي يواجه الجونة.. والزمالك مع المقاولون في الصراع على وصيف الدوري

يستكمل فريقا الاهلي والزمالك مشوارهما في الدوري بعد إنهاء مباراة القمة ١٢٠ بفوز الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدف بالجولة ٢١ من الدوري، حيث يستضيف الاهلي نظيره الجونة مساء اليوم في اطار الجولة ٢٢ من الدوري في لقاء الجريحين حيث خسر كلا الفريقين في الجولة الماضية الاهلي امام الزمالك والجونة امام نادي مصر. وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قد عقد جلسة خاصة مع رينيه فايلر المدير الفني للاهلي على هامش مران الأحد الماضي لمناقشة أسباب الخسارة من الزمالك 3-1، بالدوري، وشهدت الجلسة حضور الثنائي محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالاهلي وزكريا ناصف عضو اللجنة. كما عقد رئيس الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق من أجل تحفيزهم والخروج من كبوة لقاء القمة، والتأكيد على ضرورة العودة للانتصارات. وقال الخطيب للاعبي الأهلي، إنه من الضروري تقدير غضب الجماهير بعد الهزيمة أمام الزمالك والتركيز لتحقيق رد فعل إيجابي باستعادة الانتصارات والعروض القوية محلياً لحسم لقب الدوري قبل التركيز في مشوار دوري أبطال أفريقيا. وأشار رئيس القلعة الحمراء، إلى أن اللاعبين عليهم مسؤولية كبيرة لتحقيق أحلام الجماهير خاصة أن الإدارة لم تبخل بتوفير أي شئ لتحقيق البطولات. كما اجتمع الخطيب، مع فايلر وعبد الحفيظ من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة ووضع برنامج الفريق وطالب بضرورة طي صفحة لقاء القمة واستعادة الانتصارات المحلية قبل الإعداد لاستكمال دوري أبطال أفريقيا. في حين يواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب مساء غد، في نفس الجولة وهو اللقاء الذي يعد بمثابة صراع على الظفر بالمركز الثاني الذي يتنافس عليه الزمالك وبيراميدز والمقاولون، فالزمالك الثاني لديه ٤٢ نقطة حاليا وسيتم خصر ٣ نقاط في نهاية المسابقة، وبيراميدز ٣٩ نقطة والمقاولون ٣٧ اي ان فوزه سيعني تقدمه للمركز الثاني.