“بونو” موهبة مغربية فى الأراضى الإسبانية

نجح إشبيلية في إنهاء موسمه بطريقة مثالية، من خلال التتويج بلقبه المُفضل الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه، بالانتصار بنتيجة (3-2) على إنتر ميلان الإيطالي، ولعب الحارس الدولي المغربي ياسين بونو دورًا مهمًا في تتويج الفريق الأندلسي باللقب، والذي انضم لصفوفه الصيف الماضي قادمًا من جيرونا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. ولم يكن لبونو بصمة كبيرة في الليجا، نظرًا لكونه الحارس البديل وشارك في 6 مباريات فقط، حيث أنهى الفريق الأندلسي الموسم في المركز الرابع وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وتألق بونو بشكل باهر في بطولة الدوري الأوروبي، حيث شارك في 10 مباريات، وتلقت شباكه 6 أهداف، وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات. بونو لعب دورًا كبيرًا في وصول إشبيلية للنهائي، بمباراة بطولية في نصف النهائي ضد مانشستر يونايتد، حين قام بـ6 تصديات مُحققة ضد الهجوم الإنجليزي. وأبهر بونو أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر الذي صرح بعد المباراة بأنه حارس رائع وقام بتصديات مُذهلة، كما توج الحارس المغربي بجائزة رجل المباراة. وقبل مواجهة مانشستر، تعملق بونو ضد فريق إنجليزي آخر وهو وولفرهامبتون، حين تصدى لركلة جزاء خيمينيز، قبل أن يُسجل لوكاس أوكامبوس هدف الانتصار القاتل لإشبيلية. وأكد بونو عقب تلك المباراة، أن هذا التصدي الرائع، نظرًا لمعرفته لخيمينيز الذي زامله في صفوف أتلتيكو مدريد لفترة قصيرة. رجل المهام الصعبة لقد وضعت جماهير إشبيلية آمالها على بونو ليقودهم لتحقيق اللقب السادس، وهو ما حدث بالفعل حين تصدى لانفراد صريح من القناص روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، الكرة التي كانت نقطة التحول في المباراة. وبعد هذا التصدي، تسبب لوكاكو في تسجيل هدف بالخطأ في مرماه أهدى إشبيلية اللقب، في ليلة كان بونو بطلها بجانب رفاقه في الفريق الأندلسي. وبات بونو بجانب مواطنه يوسف النصيري، أول ثنائي عربي يتوج بلقب الدوري الأوروبي في التاريخ، ليحفر اسمه بحروف من ذهب. رساله مغربية أعرب المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب إنتر ميلان، بالفوز في النهائي بنتيجة (3-2). وقال بونو عقب المباراة: “أنا سعيد جدًا بالفوز بهذا اللقب، وكانت مباراة صعبة لكن إشبيلية دائمًا يترك بصمته في الدوري الأوروبي”. وأضاف ياسين بونو صاحب الـ29 عاما: “أهدي اللقب لأسرتي وكل من دعمني والجماهير المغربية”، وأشار “دوري في التتويج؟ حارس المرمى دائمًا عليه مساعدة فريقه، وأحمد الله على هذا التتويج”. وبسؤاله عن تسمية الدوري الأوروبي بدوري إشبيلية، أجاب مبتسما: “إشبيلية فريق كبير ودائمًا حاضر بقوة في هذه البطولة بشكل خاص “. تألق محلي كما حقق الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي اشبيلية، إنجازا على المستوى الشخصي، وذلك بعدما انضم إلى قائمة الحراس الذين تمكنوا من صنع أحد الأهداف بتمريرة “أسيست” إلى مسجل الهدف مباشرة. وأصبح حارس الأسود ثاني حارس في تاريخ اشبيلية يتمكن من صنع هدف لفريقه، وقد حصل ذلك بعدما صنع هدفا يحمل صبغة مغربية خالصة لصالح نادي اشبيلية حمل توقيع مواطنه يوسف النصيري في شباك نادي مايوركا في لقاء الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني. وبذلك فإن ياسين بونو أصبح الحارس رقم 12 الذي تمكن من صنع هدف الموسم الحالي، بعد الحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيجن، الذي يعتبر الحارس الوحيد الذي صنع هدفين في الموسم الحالي بقميص ناديه إفس برشلونة، بعدما صنع الأول للويس سواريز ضد إيبار والثاني أمام ريال مايوركا أحرزه أنطوان جريزمان.