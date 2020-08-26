ضغوط مغربية لتأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

حالة من الانتظار والترقب تسود أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم‘ بسبب القرارات الحاسمة والمنتظر صدروها خلال الساعات المقبلة بشأن الموقف النهائي لمواعيد مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وقد تشهد الساعات المقبلة قرارات جديدة من لجنتي الأندية والمسابقات في الكاف توصي بتأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب انتشار الاصابات بفيروس كورونا بين الاندية المغربية، وتحديدًا في صفوف نادي الوداد المغربي الذي تأجل له حتى الان ٤ مباريات بالدوري المغربي. ويحاول مسئولو المغرب الضغط من أجل إقناع الكاف بتأجيل مباراتي نصف النهائي لشهر أكتوبر، بدلًا من إقامتها في نهاية شهر سبتمبر المقبل، إلا أن كاف رفض البت في الأمر لحين التشاور ودراسة الأمر من كل الجوانب وإعلان أي قرارات جديدة في هذا الشأن. ومن المفترض ان يواجه الاهلي نظيره الوداد المغربي في المغرب يوم ٢٥ سبتمبر المقبل، ويلعب الزمالك مع الرجاء في المغرب يوم ٢٦ من نفس الشهر في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا على ان تكون مباراتي الاياب في اكتوبر المقبل.