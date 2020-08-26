“رمضان صبحي” يخسر ١٠ ملايين جنيه في أسبوع بعد رحيله من الأهلي

خسر رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الانجليزي خلال الاسبوع الاخير ١٠ ملايين جنيه بسبب رحيله من الاهلي وانقلاب جماهير الاهلي عليه. رمضان، كان سيقوم ببطولة إعلان لشركة “فودافون”، مقابل 6 ملايين جنيه، ولكن تم إلغاء الاتفاق بعد رحيله عن النادي الأهلي، حيث إن الشركة كانت تضع رمضان صبحي رقم واحد في مصر، وبعد إعلان خبر رحيله عن الاهلي تم وضعه في قسم “المحظورات” وتم إلغاء الإعلان الذي كان مُقررًا أن يحصل من خلاله على 6 ملايين جنيه. كما أن رمضان صبحي، قام برد مبلغ 4 ملايين جنيه لشركة تايجر أحد رعاة النادي الأهلي، والذي حصل عليهم بعد تصوير اعلان لهم قبل اعلان رحيله من الاهلي بيوم واحد فقط بما يعنى أنه خسر 10 ملايين جنيه من إعلانين في أقل من أسبوع”. إعلان فودافون كان من المفترض ان يشارك فيه رمضان صبحي ومحمد صلاح وكان مرشح أحمد حسام ميدو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد بركات وحسام غالي ومجموعة آخرى من اللاعبين. وخسر رمضان صبحي، الجانب الإعلاني على مدار حياته، إلا إذا كان واحدا من ضمن مجموعة، وليس مشاركة كفرد او كبطل اي اعلان، وسيكون من الصعب مشاركته في المستقبل في الاعلانات، حيث إن شركات الاعلانات تعلم ان الجمهور هو مصدر القوة دائمًا، وبالتالي فمن الصعب ظهور اللاعب في أي إعلان خصوصا بعد موجة الغضب الكبيرة التي اجتاحت جماهير الاهلي بعد رحيل رمضان لانهم يُدركون جيدًا قيمة جمهور القلعة الحمراء.