” غدا” الاردن تتسلم جثمان جندى قتله الجيش الاسرائيلى.. واستاذ قانون دولى يطالب السلطات المصرية بمراجعة مفقودين ” 67″ بالضفة الغربية لنهر الأردن

تتسلم السلطات الأردنية، بالتنسيق مع سفارتها في رام الله، غدا “الخميس” ، جثمان جندي أردني قتل في حرب العام 1967 ، ودفن تحت شجرة في بلدة زعترة الفلسطينية قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية، وقد تم العثور على الجثمان خلال أعمال شق الشارع الالتفافي الإسرائيلي المنطلق من زعترة وصولا لدوار “يتسهار”، ومن المقرر أخذ عينة من الحمض النووي للشهيد لمقارنتها مع حمض الذين أعلنوا عن فقدان أقاربهم في تلك الفترة، ومن خلال نتائج الفحص قد يتم التعرف على هويته.

من جانبه ، طالب استاذ القانون الدولى العام ، دكتور ” ايمن سلامة”، السلطات المصرية بضرورة مراجعة المفقودين الشهداء المصريين في الضفة الغربية لنهر الأردن ( كتيبة الصاعقة المصرية التي انتشرت في الاردن قبل حرب يونيو ١٩٦٧ ) واستشهاد معظم أفرادها و الباقين علي قيد الحياة عاشوا في المملكة الأردنية الهاشمية، على ان يتم التعامل مع الموقف وفقا لـ” المفقودين في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.