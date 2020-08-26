“النقل”: إستكمال أعمال تنزيل 13عربة سكة حديد جديدة للركاب بميناء الإسكندرية

تابع الفريق مهندس كامل الوزير ،وزير النقل استكمال أعمال تنزيل 13 عربة جديدة للركاب (درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية) بميناء الإسكندرية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب و التي بلغت تكلفتها الاجمالية مليار و16 مليون و50 ألف يورو ، وحيث بلغ اجمالي ماوصل من هذه العربات حتى الان الى 46 عربة

صرح وزير النقل، أن هذه الصفقة تعتبر إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإحداث نقلة نوعية كبيرة وشاملة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بالسكك الحديدية والتي بدأ المواطن يشعر بها على ارض الواقع من خلال تشغيل قطارات كاملة تتكون من جرارات وعربات جديدة لافتا الى أنه من المقرر أن تصل اليوم هذه العربات من الاسكندرية إلى ورش ابوغاطس بالقاهرة تمهيداً لإدخالها الخدمة على خطوط السكك الحديدية

وأضاف الوزير، أنه إلى جانب صفقة 1300 عربة جديدة والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية، تم التعاقد أيضًا على توريد عدد 6 قطارات متكاملة، إضافة إلى عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الإسبانية، بقيمة 157 مليون يورو والتي وصلت العربتين النموذج الهيكلي الخاص بالصفقة إلى ميناء الإسكندرية منذ عدة أيام وحيث من المتوقع وصول أول قطار من هذه الصفقة في مارس 2021 مشيرا إلى أنه بالتوازي مع هذه الصفقات الجديدة فإنه يتم تطوير الأسطول الحالي من عربات الركاب حيث يتم تطوير 200عربة عادية بالتعاون مع مصنع سيماف كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل 90 عربة اسباني في ورش الهيئة بابوراضى .