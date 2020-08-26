“سينما مصر” تكرم الكاتب “مدحت العدل” على مسرح النافورة

أهدى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، شهادة تقدير للكاتب الدكتور مدحت العدل، تحمل عنوان “إلى من عاش ليبقى”، تكريما لما قدمه من أعمال قيمة فى عالم الفن، وذلك أمس الثلاثاء عقب انتهاء حفل العرض المسرحى “سينما مصر”، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية .

وقال خالد جلال مخرج العرض المسرحى “سينما مصر” أن الشهادة موقعة من كل أبطال العرض، وتحمل الشكر للمكرمين لأنهم استطاعوا أن يمنحونا السعادة وحفروا أسمائهم فى وجداننا، وقدموا أعمالا لها مكانتها وستذكرها الأجيال على مر العصور .

“سينما مصر” بطولة مجموعة من الشباب خريجى الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويستمر عرضه على مسرح النافورة حتى اليوم الأربعاء، ويضم العرض أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التى تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم “الليلة الأخيرة” الخط الدرامي الأساسى للمسرحية .

يأتى ذلك مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية .