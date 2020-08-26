” الرى”: متابعة الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل وتبطين الترع بأسيوط

في إطار توجيهات دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع , قام المهندس محمود السعدي المشرف العام علي مشروع تأهيل وتبطين الترع والري الحديث والإتصال السياسي بالوزارة بلقاء السيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يوم الثلاثاء 25 اغسطس بمكتب سيادته بالمحافظة وذلك بحضور المهندس ياسر عبد الرحيم محمد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط والمهندس مجدى الخياط , حيث تم إستعراض الأعمال الجاري تنفيذها للمشروع بالمحافظة وما تحقق منها من إنجاز علي أرض الواقع وكذلك تناول اللقاء خطة الوزارة المستهدف تنفيذها بالمحافظة وكذلك بعض الموضوعات المتعلقة بالوزارة بالمحافظة

وأعرب اللواء المحافظ عن شكره وتقديره للدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري علي ما توليه الوزارة من الاهتمام والجهد في تنفيذ المشروعات القومية ومنها مشروع تأهيل وتبطين وتطوير الترع وقدم المهندس محمود السعدي الشكر للسيد اللواء المحافظ علي دعم سيادته لأجهزة الوزارة بالمحافظة

وتجدر الإشارة إلى قيام المهندس السعدي بتفقد الاعمال الجاري تنفيذها بالطبيعة لكل من ترع بني غالب الرئيس وفرع1 بني غالب وفرع3 بني غالب ومكاوي وعبد الرسول بمرافقة المهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط والسادة رؤساء الإدارات المركزية للتوسع الأفقي لوسط الوادي بأسيوط ومشروعات الخزانات والقناطر الكبرى وكذلك بصحبة السادة مديري العموم للإدارة العامة لري اسيوط والإدارة العامة لصيانة الخزانات والإدارة العامة للتوسع الأفقي بأسيوط

وتجدر الإشارة إلى أنه تم كذلك المرور على أعمال التأهيل الجارى تنفيذها بدائرة محافظتى بنى سويف والمنيا حيث تم المرور فى محافظة بنى سويف بحضور المهندس خالد سند مدير عام رى بنى سويف على ترع :-عمار – فرع المهندس الشرقى- فرع ١ السحاره – جانبية عمار

وفى محافظة المنيا تم المرور بحضور المهندس عوض حسين رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلى والمهندس عمر درويش رئيس الإداره المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا ومدير عام رى شرق وغرب المنيا على ترع فرع محرم – فرع منهرى – الديروطيه الايمن.