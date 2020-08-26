محاضرة حول جذور الشخصية المصرية بالأعلى للثقافة .. غدا 

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تنظم لجنة الجغرافيا والبيئة برئاسة الدكتور السيد الحسيني بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتورهشام عزمي، محاضرة بعنوان:”جذور الشخصية المصرية”، يلقيها الدكتور السيد الحسيني، ويدير المحاضرة الدكتور عبد المسيح سمعان عضو اللجنة، وذلك في تمام السادسة من مساء الخميس الموافق 27 أغسطس الحالي بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

تقام المحاضرة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ وعلى الراغبين في حضور المحاضرة بالمجلس التسجيل المسبق عبر إرسال رسالة على الواتساب على الرقم التالي: 01098826368

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