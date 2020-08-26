مجلس جامعة الأزهر يكرم القيادات السابقة التي بلغت السن القانونيَّ.

حرص مجلس جامعة الأزهر خلال انعقاده اليوم برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والأمين العام، وعمداء الكليات؛ على تكريم القيادات السابقة للجامعة والتي بلغت السن القانونيَّ.

وأكد فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على أن هذا التكريم يأتي عرفانًا وتقديرًا لتلك الشخصيات، التي أسهمت بجهدها في سبيل النهوض والارتقاء بجامعة الأزهر كلٌّ في موقعه.

جدير بالذكر أن مجلس الجامعة كرَّم كلًّا من: الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، كما كرم عمداء الكليات الذين بلغوا السن القانونيَّ، وهم الدكتورة نيرة حسن مفتاح، الدكتورة أمال صلاح إبراهيم، الدكتورة بديعة على أحمد الطملاوي، الدكتور إسماعيل أحمد الدردير، الدكتور صلاح محمود السيد مناع، الدكتور عبد الحليم مصطفى، الدكتور داود لطفي، الدكتور السعيد الشافعي.