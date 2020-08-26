وصول طائرتي مساعدات إضافيتين من الجسر الجوي الإغاثي المصري إلى لبنان

وصلت صباح اليوم الطائرتان الـ 15 والـ 16 من الجسر الجوي الإغاثي المصري، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وعلى متنهما كميات كبيرة من المساعدات الضرورية التي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديمها إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساندته في تجاوز محنة الانفجار المدمر الذي لحق بالعاصمة مؤخرا.

كان في استقبال الطائرتين سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، قنصل مصر العام أحمد إمام، والقنصل وائل السيسي، إلى جانب رئيس وأعضاء مكتب الاتصال العسكري في السفارة المصرية ببيروت، والعميد الركن إلياس يوسف ممثلا عن قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.